Историк: причины нынешнего антисемитизма во Франции — в колониальном прошлом

Вновь набирающий обороты антисемитизм во Франции, в том числе, связан с последствиями французского колониального прошлого, считает историк Клаус Леггеви. В своей статье для Frankfurter Allgemeine он пишет, что ещё в XIX столетии белые переселенцы в Алжире выступили резко против предоставления алжирским евреям статуса полноправных граждан, ассоциируя их с «космополитизмом» и опасными переменами.
В 1840-х годах французский мыслитель Алексис де Токвиль оправдал крайне жестокую колонизацию Алжира Францией тем, что французы несли с собой просвещение, прогресс и универсальные нормы, пишет историк Клаус Леггеви в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Однако, большая часть местного населения восприняла западное влияние как смертельную угрозу.
Как пишет Леггеви, причины вновь нарастающего во Франции антисемитизма стоит, в том числе, искать и в том, что происходило в Алжире в XIX столетии. В 1870 году во Франции был принят «декрет Кремьё», сделавший полноправными французскими гражданами евреев, проживавших в Алжире. Однако большая часть белых переселенцев оказалась против такого решения: образ еврея стал ассоциироваться с опасными переменами и «безродным космополитизмом». Появившаяся в результате ненависть вылилась в «дело Дрейфуса», а затем и в упразднение «декрета Кремьё» режимом Виши.
У этой истории была и другая линия, отмечает Леггеви. Она связана с появлением во Франции интеллектуалов-«арабофилов», которые, вместе с тем, считали евреев приверженцами «нигилистического материализма» и придерживались откровенно антисемитских позиций. Один из таких арабофилов, Тома Урбен дослужился до советника императора Наполеона III. Парадоксально, отмечает автор, но в 1865 году Наполеон III ввёл так называемый «персональный статут», отменённый только при Шарле де Голле, который, по сути, дискриминировал арабское население страны.
Антиколониальная освободительная война 1962 года привела к высылке переселенцев и созданию в Алжире арабо-исламистской республики, резко выступившей против западного либерализма и против Израиля, пишет Леггеви. Практически все жившие в Алжире евреи были депортированы.
Сомнительная практика совмещения «политики идентичности» и ненависти к евреям продолжается и по сей день, отмечает автор: противники «еврейского космополитизма» нападали на Charlie Hebdo и на еврейский супермаркет. Похожие мотивы стояли и за рядом шокирующих убийств людей, переживших холокост. Кроме того, во многом именно из-за антисемитских взглядов участники движения «жёлтых жилетов» подвергают оскорблениям еврейского политика Симону Вейль, скончавшуюся в 2017 году.
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