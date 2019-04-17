Times: всё больше американцев перестают ходить в церковь
США поддерживают репутацию глубоко христианской страны, однако за последние полвека неуклонный рост одного аспекта их религиозной жизни затмил собой все остальные, пишет британская газета The Times. Речь идёт о группе американцев, утверждающих, что у них нет официальной религии.
Последний анализ, проведённый политологом Райаном Бёрджем, показал, что эта группа составляет 23,1% населения США. Она впервые обошла по численности евангелистов, максимальная численность которых была зафиксирована в 1990-е годы и составляла около 30% американцев, но к настоящему времени снизилась до 22,5%.
Теперь число лиц «без официальной религии» в Америке соответствует числу католиков в стране, подчёркивает издание. Эта группа вдвое обширнее, чем те, кто претендует на принадлежность к традиционным для США протестантским конфессиям, таким как англиканство, квакерство или Объединённая методистская церковь. В 1972 году они были в Америке основными, но теперь составляют лишь чуть более 10%, вместе взятые.
Как сообщается в статье, доктор Бёрдж, преподающий в Восточном университете штата Иллинойс, также является пастором американской баптистской церкви, которую он считает основной религией. По его словам, отсутствие официальной религии не означает то же самое, что атеизм или агностицизм. С его точки зрения, 20% американского населения не могут определить свою конфессиональную принадлежность и просто пожимают плечами. При этом атеисты составляют около 5% населения, как и агностики.
Ещё одним поразительным, по версии издания, выводом из анализа Бёрджа стал тот факт, что нерелигиозными себя называли не только представители новых поколений. Сейчас люди в возрасте до 40 лет в четыре раза чаще говорят об отсутствии какой-либо религиозной принадлежности, чем в 1972 году. При этом соответствующее число людей старше 40 увеличилось в целых шесть раз.
Многие полагают, что следующее поколение американцев вырастет светским, однако в действительности из церкви уходят уже взрослые люди. К таким выводам Бёрдж пришёл, опираясь на результаты общего социального опроса 2018 года, причём отношение американцев к религии фиксировалось в документах с 1972 года. Его выводы соответствовали широкой тенденции, выявленной в 2015 году.
С 1972-го по 1990 год группа нерелигиозного населения США оставалась небольшой, а в 2014 году она начала увеличиваться с 8% до 21% при отсутствии каких-либо признаков замедления темпов роста.
Бёрдж отмечает, что рост числа нерелигиозных американцев начался одновременно с тем, как политолог Роберт Патнэм опубликовал книгу «Боулинг в одиночку». В тексте объясняется, что всему виной телевидение: люди сидят по домам, потому что телевидение способно их развлекать. В то время церковь ещё была «одной из немногих вещей, которая всё ещё объединяла нас и создавала социальный капитал», писал автор книги. Сегодня, 25 лет спустя, у людей есть Netflix и Facebook.
Когда-то церкви были основным средством общения, но теперь в них ходят всё реже. В последнее время число людей, которые посещают церковь хотя бы изредка во время главных религиозных праздников, неуклонно сокращалось, а теперь многие вообще перестали туда ходить.
Как пишет The Times, тенденция к росту нерелигиозности совпала с политическим сдвигом вправо в американских церквях. Многие американцы, по-видимому, отошли от христианства, когда некоторые церкви, в особенности евангелисты, открыто выразили поддержку Дональду Трампу.
Президент США вполне может считаться примером человека без официальных религиозных убеждений, пишет британская газета. Он получил широкую поддержку со стороны христиан-евангелистов, но проявлял мало признаков личной веры до начала своей предвыборной кампании. «Трамп не знает, как вести себя в церкви в Америке, потому что он никогда не был там раньше», — считает доктор Бёрдж.
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