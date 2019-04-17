Times: всё больше американцев перестают ходить в церковь

За последние годы в США стало больше людей без официальной религиозной принадлежности, сообщает британская газета The Times. По данным исследований, на сегодняшний день эта группа сравнялась по численности с католиками и составила более 23% американцев. Примером может служить президент Трамп: он не знает, как вести себя в церкви, потому что никогда там не был, считает американский политолог.

США поддерживают репутацию глубоко христианской страны, однако за последние полвека неуклонный рост одного аспекта их религиозной жизни затмил собой все остальные, пишет британская газета The Times. Речь идёт о группе американцев, утверждающих, что у них нет официальной религии.

Последний анализ, проведённый политологом Райаном Бёрджем, показал, что эта группа составляет 23,1% населения США. Она впервые обошла по численности евангелистов, максимальная численность которых была зафиксирована в 1990-е годы и составляла около 30% американцев, но к настоящему времени снизилась до 22,5%.

Теперь число лиц «без официальной религии» в Америке соответствует числу католиков в стране, подчёркивает издание. Эта группа вдвое обширнее, чем те, кто претендует на принадлежность к традиционным для США протестантским конфессиям, таким как англиканство, квакерство или Объединённая методистская церковь. В 1972 году они были в Америке основными, но теперь составляют лишь чуть более 10%, вместе взятые.

Как сообщается в статье, доктор Бёрдж, преподающий в Восточном университете штата Иллинойс, также является пастором американской баптистской церкви, которую он считает основной религией. По его словам, отсутствие официальной религии не означает то же самое, что атеизм или агностицизм. С его точки зрения, 20% американского населения не могут определить свою конфессиональную принадлежность и просто пожимают плечами. При этом атеисты составляют около 5% населения, как и агностики.

Ещё одним поразительным, по версии издания, выводом из анализа Бёрджа стал тот факт, что нерелигиозными себя называли не только представители новых поколений. Сейчас люди в возрасте до 40 лет в четыре раза чаще говорят об отсутствии какой-либо религиозной принадлежности, чем в 1972 году. При этом соответствующее число людей старше 40 увеличилось в целых шесть раз.

Многие полагают, что следующее поколение американцев вырастет светским, однако в действительности из церкви уходят уже взрослые люди. К таким выводам Бёрдж пришёл, опираясь на результаты общего социального опроса 2018 года, причём отношение американцев к религии фиксировалось в документах с 1972 года. Его выводы соответствовали широкой тенденции, выявленной в 2015 году.

С 1972-го по 1990 год группа нерелигиозного населения США оставалась небольшой, а в 2014 году она начала увеличиваться с 8% до 21% при отсутствии каких-либо признаков замедления темпов роста.

Бёрдж отмечает, что рост числа нерелигиозных американцев начался одновременно с тем, как политолог Роберт Патнэм опубликовал книгу «Боулинг в одиночку». В тексте объясняется, что всему виной телевидение: люди сидят по домам, потому что телевидение способно их развлекать. В то время церковь ещё была «одной из немногих вещей, которая всё ещё объединяла нас и создавала социальный капитал», писал автор книги. Сегодня, 25 лет спустя, у людей есть Netflix и Facebook.

Когда-то церкви были основным средством общения, но теперь в них ходят всё реже. В последнее время число людей, которые посещают церковь хотя бы изредка во время главных религиозных праздников, неуклонно сокращалось, а теперь многие вообще перестали туда ходить.

Как пишет The Times, тенденция к росту нерелигиозности совпала с политическим сдвигом вправо в американских церквях. Многие американцы, по-видимому, отошли от христианства, когда некоторые церкви, в особенности евангелисты, открыто выразили поддержку Дональду Трампу.

Президент США вполне может считаться примером человека без официальных религиозных убеждений, пишет британская газета. Он получил широкую поддержку со стороны христиан-евангелистов, но проявлял мало признаков личной веры до начала своей предвыборной кампании. «Трамп не знает, как вести себя в церкви в Америке, потому что он никогда не был там раньше», — считает доктор Бёрдж.