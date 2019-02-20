NBC: не верой единой — «мрачная реальность» вынуждает американских прихожан ходить в церковь с оружием

За последние годы в Америке выросло число религиозных общин, которые всерьёз озаботились безопасностью, сообщает NBC News. Прихожане приходят на церковную службу с оружием, чтобы суметь постоять за себя в случае необходимости. Таковы признаки «новой мрачной реальности», отмечает телеканал, напоминая о нападениях на церковь в Чарлстоне и синагогу в Питтсбурге.

В церкви А2 американского города Бирмингем в штате Алабама церковная служба — это привычный ритуал воскресного утра. Но теперь к устоявшемуся порядку добавлен еще один элемент.

БЛЕЙН АЛЕКСАНДР, корреспондент NBC News: У кого из вас сейчас при себе пистолет?

(все трое поднимают руки).

ДЕББИ РАШ, член группы безопасности церкви А2: Мой – у меня в сумочке.

Эти трое, и еще несколько других прихожан, входят в церковную добровольную группу безопасности. Каждое воскресенье они встречают во всеоружии: с молитвой и планом действий.

ДЖЕФФ РАШ, лидер группы безопасности церкви А2: Ну, давайте.

Возглавляет команду Джефф Раш, отработавший 30 лет в правоохранительных органах. Но не все такие же опытные, как он. На неделе Дерек Уокер работает заведующим складом.

БЛЕЙН АЛЕКСАНДР, корреспондент NBC News: Что сподвигло вас поднять руку и сказать «Да, я это сделаю, я вызовусь добровольцем!?

ДЕРЕК УОКЕР, член группы безопасности церкви А2: Эти люди мне небезразличны, они — моя церковная семья, и я хочу защитить их.

Они считают, что защищать прихожан от возможного нападения — их миссия, и они такие не одни. По данным компании Faith Based Security Network INC, за последние десять лет более тысячи религиозных общин по всей стране обзавелись добровольными группами безопасности. Именно поэтому компании вроде Ozark Shoot — Don't Shoot Solutions теперь предлагают своим клиентам специализированную подготовку с использованием настоящих пистолетов в настоящих церквях.

Это признаки новой мрачной реальности. В 2015 году 9 человек погибло в африканской методистской епископальной церкви Эмануэль в Чарлстоне, штат Южноя Каролина. В октябре прошлого года 11 человек убито при в стрельбе в синагоге «Древо Жизни» в Питтсбурге. И самое большое количество жертв в 2017 году — 26 человек застрелено в первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс в штате Техас. Теперь у этой церкви есть собственная вооруженная группа безопасности.

Но критики вроде Гиффордского юридического центра по предотвращению насилия с применением оружия считают, что «само наличие огнестрельного оружия увеличивает вероятность насилия» и что «у гражданских лиц с оружием в руках плохо получается предотвратить вооруженное насилие».

В церкви А2 пистолеты не на виду, но все мысли — исключительно о безопасности.

ТИФФАНИ МАККЛЕНДОН, прихожанка церкви А2: Я высоко ценю то, что у нас есть группа добровольцев. Лично мне это дает ощущение того, что церковь заботится о моей безопасности.

Эти трое говорят, что безопасность — их призвание.

ДЕББИ РАШ: У меня материнское сердце, а мать должна защищать своих детей.

Они готовы в любой момент предотвратить трагедию, но молятся о том, чтобы им никогда не пришлось этого делать. Блейн Александр, NBC News, Бирмингем, Алабама.



Дата выхода в эфир 18 февраля 2019 года.