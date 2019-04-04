Guardian: польский священник извинился за сожжение книг о Гарри Поттере

Священник Рафал Ярощевич принёс извинения за сожжение предметов, которые его прихожане сочли связанными с магией и оккультизмом, в том числе произведений о волшебнике Гарри Поттере, пишет The Guardian. Он удалил все соответствующие изображения и подчеркнул, что инициатива не была направлена против конкретного автора, социальной группы или религии.
В Польше один из католических священников, которые среди прочих «злых» предметов сожгли книги британской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, принёс извинения за свои действия, пишет The Guardian.
В посте в Facebook священник Рафал Ярощевич назвал сожжение объектов, которые принесли его прихожане, полагая, что они связаны с магией и оккультизмом, «неудачной идеей». А также добавил, что это не было направлено против конкретного автора, социальной группы или религии.
«Если кто-то так воспринял мои действия, я бы хотел принести им свои извинения», — написал Ярощевич, подчеркнув, что удалил все фотографии сожжения, для того чтобы «они не вызывали большего всплеска эмоций». «Ещё раз приношу извинения», — добавил священнослужитель.
Британское издание напоминает, что помимо книг о Гарри Поттере огню по инициативе местного евангелического фонда SMS z nieba («СМС с неба») были преданы также африканская деревянная маска и статуэтки, в том числе связанные с другими религиями. По словам священников, принимавших участие в сожжении, они попросили своих прихожан принести предметы, вызывающие у них беспокойство, чтобы они могли избавиться от их плохого влияния.
The Guardian отмечает, что акция с сожжением книг и атрибутики вызвала широкую критику по всему миру.
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