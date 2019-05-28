Welt: в Германии всех граждан призвали надеть кипы в знак солидарности с евреями

Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом призвал всех граждан Германии надеть в предстоящую субботу кипы, сообщает немецкий телеканал Welt. Таким образом, пояснил Феликс Кляйн, население федеративной республики продемонстрирует, что оно солидарно с евреями и что оно выступает за неограниченную свободу вероисповедания.

Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн призвал всех граждан федеративной республики надеть в предстоящую субботу кипы, традиционные еврейские головные уборы.

Таким образом, пояснил Кляйн, население Германии продемонстрирует, что оно солидарно с евреями и что оно выступает за неограниченную свободу вероисповедания.

Ведь в субботу в Берлине, по словам уполномоченного немецкого правительства по борьбе с антисемитизмом, опять будут «невыносимым образом травить евреев и Израиль». В рамках так называемого дня Аль-Кудс в столице Германии пройдёт демонстрация против израильского государства.

Недавно Феликс Кляйн привлёк к себе всеобщее внимание своими заявлениями о том, что по причинам безопасности евреям не стоит носить кипы повсюду в Германии.

Дата выхода в эфир 28 мая 2019 года.