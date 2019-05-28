Bloomberg: Меркель решила, что её операция «Преемник» провалилась

Ангела Меркель больше не рассматривает лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр в качестве своей преемницы на посту канцлера и намерена оставаться у власти до 2021 года, пишет Bloomberg со ссылкой на немецких чиновников. По данным агентства, Крамп-Карренбауэр не только не смогла добиться серьёзных побед для ХДС, но и допустила целый ряд оплошностей.

Канцлер Германии Ангела Меркель, по всей видимости, разочаровалась в своей наиболее вероятной «преемнице» — главе немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух анонимных немецких чиновников.

Как подчёркивается в материале агентства, за время, минувшее с момента назначения Крамп-Карренбауэр на пост главы ХДС, она не только успела растерять поддержку многих избирателей, но также расшатала внутрипартийную ситуацию, предприняв неудачную попытку приблизить уход Меркель, тогда как в минувшее воскресенье возглавляемый ею ХДС показал лучшие за свою историю результаты на национальных выборах. По словам беседовавших с Bloomberg чиновников, всё это убедило Меркель в том, что Крамп-Карренбауэр не справляется со своими обязанностями, и теперь канцлер намерена оставаться у власти до 2021 года, когда должен будет закончиться её срок.

По данным Bloomberg, в результате фиаско Крамп-Карренбауэр правящий в Германии ХДС оказался в полном замешательстве — и это при том, что 2 и 3 июля лидеры партии должны будут провести заседания для подробного рассмотрения причин своего поражения на выборах в Европарламент. Заседание скорее всего станет фоном для «неловкой встречи» между Меркель и её бывшей протеже — Крамп-Карренбауэр объявила о его организации без предупреждения подчёркивается в статье. По мнению самой Меркель и побеседовавших с Bloomberg чиновников, это было сделано для того, чтобы надавить на канцлера и заставить её уйти.

Как утверждается в материале, Меркель твёрдо решила «отныне больше не расходовать свой политический капитал на помощь Крамп-Карренбауэр». Вместе с тем, теперь, когда канцлер передала ей рычаги управления аппаратом, ей будет сложнее влиять на партийный курс, отмечается в статье. Ожидается, что чем больше политических проблем будет встречаться на пути Крамп-Карренбауэр, тем активнее она будет давить на канцлера, пытаясь заставить её уйти, пишет обозреватель Bloomberg.

Назначение Крамп-Карренбауэр должно было обеспечить ХДС свежими управленческими решениями и привлечь к нему новых избирателей после 18 лет правления Меркель — но вместо этого количество голосов у партии и её «баварской сестры», Христианско-социального союза, на минувших выборах в Европарламент сократилось на 7 процентных пунктов, упав ниже 30%, сообщает Bloomberg. Многие немецкие избиратели ушли к «зелёным», которые смогли усилить свои позиции вдвое, собрав больше 20% голосов.

Крамп-Карренбауэр неоднократно допускала досадные оплошности — к примеру, выступая однажды на одном из местных фестивалей в Германии, она позволила себе неприличную шутку о транссексуалах, а в другой раз высказалась о «чрезмерном влиянии» интернет-активистов, опубликовавших вирусный ролик с критикой в адрес ХДС, чем навлекла на себя народный гнев, перечисляет автор.