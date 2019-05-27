NOZ: экс-глава контрразведки ФРГ призвал Меркель уйти и обвинил Россию в дестабилизации ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель должна уйти в отставку как можно скорее, потребовал в интервью Neue Osnabrücker Zeitung бывший директор Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен. Более того, экс-глава немецкой контрразведки обвинил «российские службы» в том, что те якобы пытаются укрепить позиции националистических и правоэкстремистских групп, чтобы «дестабилизировать Европу».

Партию Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» (ХДС) необходимо «существенно обновить», а сама канцлер Германии должна уйти в отставку как можно скорее. Об этом в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung заявил однопартиец Меркель, бывший директор Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен.

«Нам нужно не только существенное обновление в плане смены политического курса, но и, конечно же, кадровая перезагрузка. Тому, кто объявляет, что не хочет больше баллотироваться, лучше всего сразу уйти. Ведь этому человеку больше не верят, что у него есть силы и желание созидать, и считают, что он всего лишь управляет и исполняет», — пояснил экс-глава немецкой контрразведки.

Резко раскритиковал Ханс-Георг Маасен и миграционную политику главы правительства Германии Ангелы Меркель.

«В долгосрочной перспективе мы не можем пускать в страну каждый день по 500 соискателей статуса беженца, депортировать лишь немногих из получивших отказ и великодушно позволять семьям воссоединяться. Для нас это слишком большая нагрузка — экономически и в первую очередь в вопросах интеграционной политики. Это также представляет настоящую проблему для нашей безопасности, когда многие молодые люди приезжают к нам, а на уме у них джихадистская идеология ИГ*. Поскольку защита внешних границ, судя по всему, не работает, мы должны не только контролировать наши внутренние границы, но и депортировать тех, у кого нет права на въезд», — констатировал бывший директор Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ.

Прокомментировал экс-глава немецкой контрразведки и недавний скандал с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнц-Кристианом Штрахе.

«Даже если в случае со скандалом на Ибице речь и идёт о мнимом предложении мнимой племянницы олигарха, я всё равно исхожу из того, что российские службы пытаются укрепить позиции националистических и правоэкстремистских групп, чтобы дестабилизировать Европу», — подчеркнул Ханс-Георг Маасен.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.