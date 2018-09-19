Financial Times: преуменьшение правого экстремизма стоило поста главе контрразведки Германии

Немецкий политик Ханс-Георг Маасен был отстранён от должности главы контрразведки ФРГ, сообщает Financial Times. Таким образом канцлер Германии Ангела Меркель попыталась подвести черту под противостоянием внутри правящей коалиции. Маасен, руководивший Федеральным ведомством по охране Конституции, оказался в центре нарастающей политической бури, которую спровоцировали его комментарии по поводу недавней демонстрации крайне правых на востоке Германии, в Хемнице.



Его замечания многие восприняли как «тонко завуалированную» атаку на саму Меркель. Он также вызвал критику в свой адрес за то, что, по всей видимости, попытался преуменьшить угрозу правого экстремизма. Нынешние разногласия вновь вскрыли политический раскол в громоздкой трёхсоставной коалиции немецкого канцлера.

Так, руководители левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ) немедленно призвали к отставке Маасена. А министр внутренних дел и лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер изначально выступил в поддержку главы контрразведки. Как отмечает издание, Ангела Меркель — её Христианско-демократический союз (ХДС) является родственной партией ХСС — неоднократно вступала с Зеехофером в полемику по поводу беженцев и миграционной политики.

Судьбу Маасена, в конечном итоге, решили Меркель, Зеехофер и лидер СДПГ Андреа Налес в ходе совместной встречи. Руководители трёх партий пришли к компромиссу, позволяющему коалиции «сохранить лицо». Они договорились о том, что бывший глава контрразведки займёт более высокий, но менее публичный пост статс-секретаря в Министерстве внутренних дел.

Как отмечает Financial Times, напряжённость внутри коалиции возникла после того, как Маасен дал интервью изданию Bild. В нём он назвал реакцию политиков и СМИ на недавние демонстрации крайне правых в Хемнице чересчур сильной. Кроме того, он заявил об отсутствии каких-либо доказательств того, что во время выступлений в этом городе крайне правые преследовали иностранцев. Маасен также усомнился в подлинности активно распространявшегося видео, на котором было запечатлено, как толпа избивает двух иностранцев.

Позднее он признал подлинность этого видео. Его комментарии вызвали резкую реакцию со стороны политиков, и произошло это отчасти потому, что он в своих заявлениях напрямую противоречил Меркель, которая высказала свою точку зрения на преследование иностранцев в Хемнице. Как напоминает Financial Times, протесты в этом городе вспыхнули после того, как предположительно двое беженцев из Сирии и Ирака убили молодого немца.