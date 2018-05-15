Times: глава внутренней разведки Германии обвинил Россию в попытках дестабилизировать Испанию

Глава Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен обвинил Россию в стремлении дестабилизировать Испанию путём поддержки сепаратистов Каталонии, сообщает The Times. Как отмечает канал, Маасен не привёл никаких деталей, однако сказал, что имеет достоверные данные от других разведслужб.

Глава внутренней разведки Германии Ханс-Георг Маасен обвинил Россию в том, что она стремится дестабилизировать Испанию, поддерживая сепаратистов в Каталонии, сообщает The Times. Как отмечает издание, это заявление немецкого государственного деятеля прозвучало на фоне того, как Каталония избрала на пост председателя правительства бескомпромиссного «сепаратиста» Кима Торру для того, чтобы тот продолжил движение в сторону независимости.

Как заявил глава Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен, он считает «очень правдоподобной» информацию о том, что перед состоявшимся в октябре референдумом по отделению Каталонии Москва провела кампанию по дезинформации, чтобы побудить каталонцев поддержать выход региона из состава Испании.

Выступая на конференции разведслужб в Берлине, Маасен не привёл никаких деталей, но сказал, что имеет достоверные данные от других разведывательных служб.

Как отмечает издание, кандидатура Кима Торры была предложена бывшим председателем правительства Каталонии Карлесом Пучдемоном, который сейчас находится в Германии. Местные власти выпустили его под залог, хотя в настоящее время ему грозит экстрадиция в Испанию, где он разыскивается за организацию восстания и за растрату государственных средств. Если вина Пучдемона будет доказана, то ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком на 30 лет.



Между тем премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал к «пониманию и гармонии» между Мадридом и Барселоной, предупредив при этом, что не потерпит каких-либо нарушений закона, сообщает The Times.