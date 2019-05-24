Юнкер: Меркель правильно поступила, открыв границы для мигрантов

Открытие границ Германии в ходе миграционного кризиса 2015 года было верным решением со стороны Ангелы Меркель, пишет Die Zeit, ссылаясь на слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Юнкер отметил, что если бы немецкие границы оказались на замке, то это привело бы к миграционному коллапсу в Австрии и Венгрии.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер похвалил работу Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, пишет Die Zeit. Юнкер особенно отметил её миграционную политику: «Осенью 2015 года Ангела Меркель действовала правильно. История покажет, что она была права. Если бы Германия тогда закрыла свои границы, то Австрия и Венгрия были бы сокрушены под тяжестью потока беженцев. Такова реальность».

Кроме того, Юнкера спросили о том, вела ли Меркель ЕС за собой или же способствовала его размежеванию. В ответ люксембургский политик отметил, что, пусть Германия и обладает большим влиянием на происходящее в Европе, один человек не сможет вести за собой ЕС, как и не сможет раздробить его. «В Европе нужно иметь надёжных союзников и множество друзей, для того чтобы чего-то достичь», — приводит издание слова Юнкера. При этом он подчеркнул, что в решающие моменты Меркель вместе со своими партнёрами служила объединяющим фактором.

Также Юнкер отозвался о Меркель как об «умной женщине»: при этом он признал, что между ним и канцлером ФРГ было очень много разногласий.

Die Zeit напоминает, что Жан-Клод Юнкер скоро оставит свой пост председателя Еврокомиссии. Уже начались выборы в Европарламент, которые определят не только новый состав европейского законодательного органа, но и имя нового главы Еврокомиссии.