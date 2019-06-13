Wiener Zeitung: «военным барабанщикам» из СМИ нужно противопоставить здравый рассудок

Влиятельные СМИ в любой стране — это не четвёртая власть, а встроенный в систему механизм, которые в случае войны может быть использован для пропаганды, пишет на страницах Wiener Zeitung политолог Ульрих Тойш. Это касается и либерально-демократических правовых государствах, в которых пресса и телевидение, ещё вчера ратовавшие за мир, могут моментально превратиться в «военных барабанщиков».

Самые влиятельные СМИ — в том числе и в либерально-демократических правовых государствах — нельзя считать четвёртой властью, ведь они встроены в существующую в стране систему, пишет на страницах Wiener Zeitung политолог Ульрих Тойш. В связи с этим, чтобы понять сложные механизмы «влияния» и «манипуляции», можно полагаться только на здравый человеческий рассудок.



В идеале не мы должны изучать СМИ, а пресса и телевидение — нас, ведь мы — народ, поясняет эксперт. И для этого необходимы так называемые «несистемные средства массовой информации». Больше всего Тойша беспокоит предвоенная пропаганда. СМИ распространяют её, как бы «накликивая» вооружённый конфликт.



Напряжённость в отношениях Востока и Запада можно вполне назвать «новой холодной войной», продолжает политолог. В связи с этим в странах происходит «внутриобщественное и внутригосударственное построение». К примеру, даже если бы глава Белого дома Дональд Трамп и хотел улучшить отношения с Россией, подогреваемые в США антироссийские настроения не позволили бы ему это сделать.



Если же градус международной напряжённости повышается, а также действительно возникает угроза военного удара, то меняется и подход в отношении «внутриполитических диссидентов». «Сплотить ряды — изгнать смутьянов» — таков девиз. И в такой ситуации средства массовой информации вместо того, чтобы выступать за мир, становятся пропагандистами войны.



Когда «фактическая правда» противоречит мнениям и интересам политиков, она оказывается под угрозой, объясняет Тойш. Её заменяют «умышленной ложью». Правда, в эпоху глобализации и стремительного развития цифровых технологий люди всё меньше «попадаются на удочку пропаганды». Единственное, на что можно положиться в такой ситуации — это на собственную способность рассуждать. И нужно смело использовать это оружие против «политиков-провидцев» и «болтливых журналистов», чтобы остановить этих «военных барабанщиков», заключает Тойш.