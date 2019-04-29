Guardian: скандальные результаты шоу «Голос.Дети» проверят киберэксперты

Финал шестого сезона российского телеконкурса «Голос.Дети» вызвал недовольство среди пользователей соцсетей, которые усомнились в его результатах. Под давлением общественности транслирующему этот проект «Первому каналу» пришлось нанять специалистов по кибербезопасности, чтобы расследовать, подвергалось ли голосование «постороннему вмешательству», сообщает The Guardian.

Российское государственное телевидение дало распоряжение расследовать возможную подтасовку результатов в «лелеемом институте прямой демократии» — на популярном песенном конкурсе «Голос.Дети», пишет The Guardian.

По словам издания, финал шестого сезона телешоу закончился скандалом, когда дочь российской поп-звезды Алсу одержала «сокрушительную победу». Это натолкнуло многих пользователей соцсетей на мысль, что голосование было сфальсифицировано.

11-летняя Микелла Абрамова получила 56,5% голосов, обойдя двух конкурсантов-мальчиков, которые получили 27,9% и 15,6%. Критики обратили внимание на разницу в 80 тыс. голосов между первым и вторым местом. Даже представители «Первого канала» признали этот разрыв «аномальным».

Общественное недовольство вынудило руководителей телеканала проверить прозрачность голосования. Сначала они поручили пересчитать голоса, а затем объявили, что проведут «всестороннее расследование», отмечает издание.

«Мы не можем позволить, чтобы на честность «Голоса» была брошена тень. Тем более речь идёт о конкурсе с участием детей», — подчеркнул гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Представители телеканала объявили, что поручили специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB провести независимое расследование возможного «постороннего вмешательства». Эксперты оценят информационную безопасность системы подсчёта голосов и проанализируют телефонные звонки и текстовые сообщения, использованные при голосовании, вероятное применение ботов и других методов «нечестного соперничества».

По словам гендиректора Group-IB Ильи Сачкова, необходимо понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов проекта «Голос». Иными словами, может ли компания-партнёр, агрегирующая звонки и СМС, или отдельные её сотрудники вносить изменения в результаты голосования.