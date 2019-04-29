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Guardian: скандальные результаты шоу «Голос.Дети» проверят киберэксперты

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Финал шестого сезона российского телеконкурса «Голос.Дети» вызвал недовольство среди пользователей соцсетей, которые усомнились в его результатах. Под давлением общественности транслирующему этот проект «Первому каналу» пришлось нанять специалистов по кибербезопасности, чтобы расследовать, подвергалось ли голосование «постороннему вмешательству», сообщает The Guardian.
Guardian: скандальные результаты шоу «Голос.Дети» проверят киберэксперты
Instagram / alsou_a

Российское государственное телевидение дало распоряжение расследовать возможную подтасовку результатов в «лелеемом институте прямой демократии» — на популярном песенном конкурсе «Голос.Дети», пишет The Guardian.

По словам издания, финал шестого сезона телешоу закончился скандалом, когда дочь российской поп-звезды Алсу одержала «сокрушительную победу». Это натолкнуло многих пользователей соцсетей на мысль, что голосование было сфальсифицировано.
 
11-летняя Микелла Абрамова получила 56,5% голосов, обойдя двух конкурсантов-мальчиков, которые получили 27,9% и 15,6%. Критики обратили внимание на разницу в 80 тыс. голосов между первым и вторым местом. Даже представители «Первого канала» признали этот разрыв «аномальным».
 
Общественное недовольство вынудило руководителей телеканала проверить прозрачность голосования. Сначала они поручили пересчитать голоса, а затем объявили, что проведут «всестороннее расследование», отмечает издание.
 
«Мы не можем позволить, чтобы на честность «Голоса» была брошена тень. Тем более речь идёт о конкурсе с участием детей», — подчеркнул гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
 
Представители телеканала объявили, что поручили специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB провести независимое расследование возможного «постороннего вмешательства». Эксперты оценят информационную безопасность системы подсчёта голосов и проанализируют телефонные звонки и текстовые сообщения, использованные при голосовании, вероятное применение ботов и других методов «нечестного соперничества».
 
По словам гендиректора Group-IB Ильи Сачкова, необходимо понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов проекта «Голос». Иными словами, может ли компания-партнёр, агрегирующая звонки и СМС, или отдельные её сотрудники вносить изменения в результаты голосования.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Guardian Великобритания Европа
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