Корреспондент: националисты дали Зеленскому сутки на «адекватный ответ» на российско-украинский телемост

Украинские националисты потребовали от Владимира Зеленского адекватного ответа» на анонсированный телемост между телеканалами «Россия24» и NewsОne. как передаёт «Корреспондент», лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что цель этой «информационной диверсии» — поставить Украину «в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед Россией».
Украинские националисты потребовали, чтобы президент Владимир Зеленский отреагировал на анонсированный телемост между телеканалами «Россия24» и NewsOne. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.
«Цель этой информационной диверсии очевидна. Программа максимум — символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой РФ, добавить Медведчуку баллов перед выборами. Программа минимум, если не получится, — показать, что инициативы мира между Украиной и РФ срывают «фашисты» и, опять-таки, добавить баллов Медведчуку перед выборами», — написал он.
Билецкий отметил, что «украинским националистам нужно поговорить с президентом Владимиром Зеленским».
«Мы даём Владимиру Зеленскому сутки на адекватный (!!!) ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста из олигархических корпоративов, а президента. Иначе ответ «зелёным человечкам» Кремля начнут давать «чёрные человечки». Думай. Те», — добавил Билецкий.
Как напоминает издание, ранее сообщалось, что украинский телеканал NewsOne и российский государственный телеканал намерены провести 12 июля совместный телемарафон «Надо поговорить».
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