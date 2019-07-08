Корреспондент: националисты дали Зеленскому сутки на «адекватный ответ» на российско-украинский телемост

13:30 В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы. Об этом сообщил глава фракции Сергей Неверов.

13:22 Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО Президент России Владимир Путин знаком с ситуацией вокруг дела обвиняемого в государственной измене помощника полпреда в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьёва. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

13:22 Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.

13:19 Сайборг раскритиковала UFC Бразильская экс-чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Крис Сайборг (Кристиана Жустину Венансиу) раскритиковала промоушен и его руководителя Дану Уайта.

13:07 УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.

13:04 В Кремле прокомментировали идею Зеленского по переговорам в Минске Инициатива президента Украины Владимира Зеленского встретиться в Минске для обсуждения ситуации в Донбассе будет рассмотрена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

12:54 Ротенберг рассказал, когда было принято решение об уходе SMP Racing из WEC Руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг прокомментировал решение команды завершить выступление в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC).

12:51 Тимошенко сравнила телемост с Россией с информационной атакой Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что расценивает запланированный телемост между российским и украинским телеканалами как информационную атаку, и призвала официальные органы не допустить его проведения.

12:47 Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.

12:47 В Кремле назвали неприемлемым оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» Москва считает неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

12:41 Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.

12:33 В Чунском районе Иркутской области введён режим ЧС из-за пожаров В Чунском районе Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за роста количества лесных пожаров.

12:33 SMP Racing не выступит в следующем сезоне WEC Российская команда SMP Racing не будет участвовать в следующем сезоне чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC).

12:31 В СНБО назвали провокацией запланированный телемост с Россией Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что намерение провести телемост между украинским и российским телеканалами является провокацией.

12:31 Глава СБУ инициирует срочное заседание СНБО из-за телемоста с Россией Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов попросил президента Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за планируемого телемоста с Россией.

12:20 Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с RT прокомментировала нецензурные высказывания телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в его авторской программе в адрес президента России Владимира Путина.

12:15 В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

12:12 Националисты поставили ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией Украинские националисты требуют от президента Украины Владимира Зеленского принять меры в связи с анонсированным телемостом между каналами «Россия 1» и NEWSONE. Об этом сообщает РИА Новости.

12:11 Сочи претендует на проведение ЧМ по бобслею и скелетону 2024 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) огласила список кандидатов на проведение чемпионата мира 2024 года.

12:10 МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.

12:02 Президент Греции поручил лидеру «Новой демократии» сформировать кабмин Президент Греции Прокопис Павлопулос поручил лидеру «Новой демократии» Кириакосу Мицотакису по итогам внеочередных парламентских выборов сформировать правительство.

11:49 Фьюри назвал дату проведения реванша с Уайлдером Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри сообщил, когда состоится реванш с действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе американцем Деонтеем Уайлдером.

11:46 В Раде призвали лишить лицензии NEWSONE за телемост с Россией Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призывает Службу безопасности Украины отреагировать на анонсированное проведение телемоста между украинским телеканалом NEWSONE и российским «Россия 1».

11:44 Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана Иран приступил к обогащению урана выше уровня в 3,67%, который предусмотрен ядерной сделкой, передаёт IRNA. Об этом заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. По его словам, в рамках следующих сокращений обязательств по СВПД Тегеран может увеличить показатель до 20%, однако пока в этом нет необходимости.

11:39 Экипаж Вязовича победил на втором этапе «Шёлкового пути» Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича занял первое место на втором этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

11:34 Экс-глава госканцелярии Грузии назвал патологией действия ведущего «Рустави 2» Бывший руководитель государственной канцелярии Грузии Петре Мамрадзе прокомментировал RT нецензурные высказывания телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в его авторской программе в адрес президента России Владимира Путина.

11:29 Алвес стал первым футболистом, завоевавшим 40 командных трофеев Защитник сборной Бразилии по футболу Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству завоёванных одним игроком командных трофеев.

11:12 Синоптики назвали рекордным паводок в Иркутской области Паводок в Иркутской области стал рекордным по количеству выпавших осадков и по уровню вышедших из берегов рек.

11:08 Глава РФБ: женская сборная показала на Евробаскете тот результат, которого заслуживает на данный момент Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выступление женской национальной команды на чемпионате Европы 2019 года.

11:00 В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2» Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».

10:57 СМИ: ЦСКА не стал продлевать контракт с баскетболистом Родригесом Московский баскетбольный клуб ЦСКА не стал продлевать контракт с испанским разыгрывающим Серхио Родригесом.

10:50 Маррей уверен, что сможет снова соревноваться на уровне лучших теннисистов планеты Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказал мнение, что способен вернуть былую форму и соревноваться с лидерами мирового тенниса.

10:49 Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка при главе региона Зарема Чахкиева.

10:39 Белякова высказалась о причинах неудачного выступления женской сборной России на Евробаскете-2019 Бывший форвард и капитан сборной России по баскетболу Евгения Белякова высказала мнение о выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2019 года.

10:33 Мэр Екатеринбурга назвал два возможных места для строительства храма Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал две возможные площадки для строительства храма Святой Екатерины, которые войдут в опросный лист. Об этом сообщает ТАСС.

10:33 В Совфеде призвали возбудить дело против телеведущего «Рустави 2» Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT нецензурные высказывания телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в его авторской программе в адрес президента России Владимира Путина.

10:27 Баскетболистка Белякова: я не думаю, что мы бы забрались очень высоко на ОИ-2020 Бывший форвард и капитан сборной России по баскетболу Евгения Белякова высказала мнение о непопадании национальной команды на летнюю Олимпиаду 2020 года.

10:21 Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23 Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

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10:11 СМИ: УЕФА пригласил Аргентину и Бразилию выступать в Лиге наций Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил сборные Аргентины и Бразилии выступать в Лиге наций.

10:01 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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09:55 Иран обвинил Британию в «морском пиратстве» после задержания танкера Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что задержание Британией иранского танкера у берегов Гибралтара является «морским пиратством».

09:40 СМИ: Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл» Главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард отказался от предложения занять аналогичную должность в английском «Ньюкасл Юнайтед».

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09:28 Неймар поздравил сборную Бразилии с победой в Кубке Америки Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар поздравил национальную команду с победой в Кубке Америки 2019 года.

09:25 В Китае объявили о постройке марсохода для миссии на Марс в 2020 году В Китае анонсировали экспедицию на Марс в 2020 году, а также сообщили, что создание марсохода для этой миссии завершено.