Вести Оригинал

Вести: СБУ проверит оппозиционные украинские телеканалы на угрозу нацбезопасности

Материал представлен в пересказе ИноТВ
СБУ проверит деятельность украинских оппозиционных каналов «112 Украина» и NewsOne. Как пишут «Вести», Пётр Порошенко заявил, что ранее Верховная рада уже приняла постановление об угрозах для национальной безопасности, которые исходят от этих телеканалов.
Вести: СБУ проверит оппозиционные украинские телеканалы на угрозу нацбезопасности
Reuters

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поручил Службе безопасности Украины проверить информацию о возможных угрозах национальной безопасности со стороны телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Как пишут «Вести», по его словам, Верховная рада ранее приняла постановление об угрозах для национальной безопасности, которые исходят от этих телеканалов.

«Перед тем как рассмотреть этот вопрос, я поручил правоохранительному органу, который отвечает за национальную безопасность в Украине, — СБУ — срочно проверить информацию высшего политического органа государства — Верховной рады Украины», — заявил Порошенко.

По его словам, как только проверка будет завершена, с её результатами ознакомят телеканалы, и они смогут высказать замечания, «которые примут во внимание». 

«И в случае, если информация будет подтверждена, этот вопрос будет вынесен на заседание СНБО», — добавил Порошенко.

Как напоминает издание, 20 марта в действие было введено решение СНБО, которое предусматривает подготовку к введению санкций в отношении телеканалов NewsOne и «112 Украина».

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Вести Украина Европа
теги
СБУ СМИ телевидение телеканал Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров