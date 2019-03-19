ABC: изобретения русских учёных помогают в повседневной жизни всему миру

Русские учёные и инженеры когда-то изобрели не только первый искусственный спутник Земли, но и телевизор, синтетический каучук, периодическую систему химических элементов и вертолёт. Сейчас уже мало кто это помнит или задумывается об этом, отмечает АВС, однако без модернизированных версий этих изобретений сложно представить привычную нам действительность.

Если попросить современных людей назвать самые известные изобретения, которые они связывают с Россией, то в первую очередь большинство наверняка вспомнит мгновения «величайшей славы русской космонавтики», когда в 1957 году СССР запустил на орбиту Земли первый искусственный спутник, а затем и первую пилотируемую постоянную исследовательскую орбитальную станцию «Мир», пишет ABC. И лишь немногие смогут назвать какие-то ещё научные прорывы русских, хотя их было довольно много в самых различных областях — от физики до офтальмологии, и большинство из них применяются по сей день. В частности, помимо знаменитого «Спутника», русские учёные и инженеры изобрели также телевизор, синтетический каучук, периодическую систему химических элементов и вертолёт, напоминает автор.

Например, в области химии нельзя не отметить научную деятельность Дмитрия Менделеева, создателя Периодической системы химических элементов, заложившей основы современной химии. Причём в этом году отмечается уже 150-я годовщина создания этой знаменитой таблицы, подчёркивается в статье. Интересно, что в 2016 году таблица Менделеева пополнилась ещё двумя новыми «русскими» элементами: №115, или Московий (Mc), и №118, или Оганесон (Og), названный в честь российского химика армянского происхождения Юрия Оганесяна, который был одним из пионеров в исследовании сверхтяжёлых элементов, напоминает АВС.

Кроме того, сейчас мало кто вспоминает про русского учёного Игоря Сикорского, который сконструировал первый вертолёт и стал основателем компании Sikorsky Aircraft Corporation — мирового лидера в проектировании и строительстве вертолётов, отмечается в статье. Первый вариант вертолёта, сконструированный в 1910 году, был крайне простым: у него были крылья и пропеллер, и он мог подниматься в небо. Сикорский был полон новых идей, однако в те времена у него не было ни денег, ни достаточной поддержки для осуществления более крупных проектов, сообщает АВС. После революции он эмигрировал в США и там при помощи композитора Сергея Рахманинова смог основать своё собственное предприятие, которое успешно работает до сих пор.

Ещё одним изобретением, заметно изменившим в ХХ веке жизнь всех европейцев, стал телевизор — изобретение российского инженера Владимира Зворыкина, которое моментально распространилось и в далёких Соединённых Штатах, говорится в статье. Именно там в 1923 году Зворыкин подал патент на свою новинку, а шесть лет спустя разработал кинескоп (вакуумную телевизионную приёмную трубку), и ещё через два года — иконоскоп (передающую трубку), напоминает автор. С электричеством, без которого сложно представить современный мир, связано ещё одно изобретение русских учёных: трансформатор, который во второй половине XIX века назывался «системой дробления» электрического света. Изобретателями трансформатора, без которого невозможно существование электросетей, были двое русских учёных: Яблочков и Усагин, — напоминает АВС.

Кроме того, первый синтетический каучук (полибутадиен) был получен в России ещё в 1910 году по методу Сергея Лебедева, а в 1931 году в Ленинграде был запущен первый в мире завод по промышленному производству синтетического каучука. «Деревья, безропотные поставщики натурального каучука, никогда не смогут достаточно отблагодарить Лебедева за их спасение», — отмечает автор. Синтетический каучук сейчас широко применяется в автомобильной промышленности, при производстве современных самолётов, велосипедов, другой техники, а также изоляторов и медицинских материалов, заключает АВС.