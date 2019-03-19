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ABC: изобретения русских учёных помогают в повседневной жизни всему миру

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Русские учёные и инженеры когда-то изобрели не только первый искусственный спутник Земли, но и телевизор, синтетический каучук, периодическую систему химических элементов и вертолёт. Сейчас уже мало кто это помнит или задумывается об этом, отмечает АВС, однако без модернизированных версий этих изобретений сложно представить привычную нам действительность.
ABC: изобретения русских учёных помогают в повседневной жизни всему миру
Wikimedia

Если попросить современных людей назвать самые известные изобретения, которые они связывают с Россией, то в первую очередь большинство наверняка вспомнит мгновения «величайшей славы русской космонавтики», когда в 1957 году СССР запустил на орбиту Земли первый искусственный спутник, а затем и первую пилотируемую постоянную исследовательскую орбитальную станцию «Мир», пишет ABC. И лишь немногие смогут назвать какие-то ещё научные прорывы русских, хотя их было довольно много в самых различных областях — от физики до офтальмологии, и большинство из них применяются по сей день. В частности, помимо знаменитого «Спутника», русские учёные и инженеры изобрели также телевизор, синтетический каучук, периодическую систему химических элементов и вертолёт, напоминает автор.

Например, в области химии нельзя не отметить научную деятельность Дмитрия Менделеева, создателя Периодической системы химических элементов, заложившей основы современной химии. Причём в этом году отмечается уже 150-я годовщина создания этой знаменитой таблицы, подчёркивается в статье. Интересно, что в 2016 году таблица Менделеева пополнилась ещё двумя новыми «русскими» элементами: №115, или Московий (Mc), и №118, или Оганесон (Og), названный в честь российского химика армянского происхождения Юрия Оганесяна, который был одним из пионеров в исследовании сверхтяжёлых элементов, напоминает АВС.
 
Кроме того, сейчас мало кто вспоминает про русского учёного Игоря Сикорского, который сконструировал первый вертолёт и стал основателем компании Sikorsky Aircraft Corporation — мирового лидера в проектировании и строительстве вертолётов, отмечается в статье. Первый вариант вертолёта, сконструированный в 1910 году, был крайне простым: у него были крылья и пропеллер, и он мог подниматься в небо. Сикорский был полон новых идей, однако в те времена у него не было ни денег, ни достаточной поддержки для осуществления более крупных проектов, сообщает АВС. После революции он эмигрировал в США и там при помощи композитора Сергея Рахманинова смог основать своё собственное предприятие, которое успешно работает до сих пор.
 
Ещё одним изобретением, заметно изменившим в ХХ веке жизнь всех европейцев, стал телевизор — изобретение российского инженера Владимира Зворыкина, которое моментально распространилось и в далёких Соединённых Штатах, говорится в статье. Именно там в 1923 году Зворыкин подал патент на свою новинку, а шесть лет спустя разработал кинескоп (вакуумную телевизионную приёмную трубку), и ещё через два года — иконоскоп (передающую трубку), напоминает автор. С электричеством, без которого сложно представить современный мир, связано ещё одно изобретение русских учёных: трансформатор, который во второй половине XIX века назывался «системой дробления» электрического света. Изобретателями трансформатора, без которого невозможно существование электросетей, были двое русских учёных: Яблочков и Усагин, — напоминает АВС.
 
Кроме того, первый синтетический каучук (полибутадиен) был получен в России ещё в 1910 году по методу Сергея Лебедева, а в 1931 году в Ленинграде был запущен первый в мире завод по промышленному производству синтетического каучука. «Деревья, безропотные поставщики натурального каучука, никогда не смогут достаточно отблагодарить Лебедева за их спасение», — отмечает автор. Синтетический каучук сейчас широко применяется в автомобильной промышленности, при производстве современных самолётов, велосипедов, другой техники, а также изоляторов и медицинских материалов, заключает АВС.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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