Громадське: за Надежду Савченко проголосовали всего восемь человек

Кандидатура Надежды Савченко с треском провалилась на досрочных парламентских выборах по мажоритарному округу. Как передаёт «Громадське телебачення», за экс-депутата проголосовали всего лишь восемь человек.

Надежда Савченко, которая баллотировалась по мажоритарному округу в Зайцево Донецкой области, с треском провалилась на досрочных парламентских выборах. Как передаёт «Громадське телебачення», за неё проголосовали всего лишь восемь человек.

«Выборы были грязные и отвратительные. Эта территория и так многострадальная и ждёт от государства поддержки. Когда её не предоставляют, люди начинают поддаваться на подкуп. Здесь были и запугивания, и подкуп», — заявила Савченко.

Однако, как отмечает портал, Савченко не намерена оспаривать результаты голосования.

Всего в округе зарегистрировано 3135 избирателей, из них проголосовали 837. Явка составила 26,7%.