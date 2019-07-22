Громадське: за Надежду Савченко проголосовали всего восемь человек

Популярное
-
CNN: пора принимать меры — иначе взрыв «долговой бомбы» США зацепит весь мир CNN
-
Österreich: «путинская железная дорога» обзавелась одним из лучших экспертов Европы Österreich
-
Independent: литовские цифровые эльфы против российских троллей Independent
-
ERR: эстонские охотники просят досрочно разрешить отстрел медведей из России ERR
-
Bloomberg: Китай планирует высадить своих космонавтов на Луну к 2030 году Bloomberg
-
Times: Россия строит пятизвёздочные ледоколы, чтобы возить туристов по Арктике Times
-
«Наши возможности не безграничны»: DN рассказал о планах США по сдерживанию России в Прибалтике Defense News
-
Guardian: «Входите, 007» — Джеймс Бонд передаст свой титул темнокожей красавице Guardian
INFOX.SG
-
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 70% протоколов
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 70,49% протоколов с выборов в Верховную раду. Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» пока набирает 42,68% голосов.
-
Медведчук рассказал, почему говорит на русском языке
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, почему в ходе публичных выступлений говорит на русском языке, а не на украинском.
-
В поликлиниках Москвы началась неделя здоровья
В столичных поликлиниках началась неделя здоровья, которая продлится до 26 июля. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
-
Двукратная чемпионка ОИ Кинг оценила поступок австралийского пловца Хортона на ЧМ
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Лилли Кинг похвалила австралийца Мака Хортона за отказ подниматься на подиум для награждения на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу вместе с одержавшим победу китайцем Сунь Яном, который замешан в допинговом скандале.
-
В прокуратуре Польши заявили, что пятилетнего россиянина убил его отец
В прокуратуре Польши заявили, что пятилетнего россиянина, пропавшего ранее, убил его отец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства в Варшаве Лукаша Лапчиньского.
-
В ПА НАТО заявили о готовности сотрудничать с новым составом Рады
Глава делегации Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Маделен Мун заявила о готовности к сотрудничеству с новым составом Верховной рады Украины.
-
Трамп назвал ложью сообщения Ирана об аресте «шпионов» ЦРУ
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал сообщение властей Ирана об аресте 17 «шпионов» американского Центрального разведывательного управления.
-
СМИ: В Череповце скончался призёр чемпионата мира по боксу Игнатьев
В Череповце в возрасте 36 лет умер известный боксёр, мастер спорта России международного класса Артём Игнатьев.
-
В ОБСЕ оценили выборы в Раду
Координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва прокомментировал внеочередные выборы в Верховную раду.
-
Иракский мальчик Касим Алькадим приехал в Москву на лечение
Герой фото «Желание жить», завоевавшего золото на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, подросток из Ирака Касим Алькадим вновь приехал в Москву на лечение.
-
Ефимова с лучшим результатом в плавании на дистанции 100 м брассом вышла в финал ЧМ
Российская пловчиха Юлия Ефимова с лучшим результатом вышла в финал соревнований на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
-
Савченко набрала восемь голосов избирателей по итогам выборов в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе в Донецкой области, не прошла по итогам выборов в Верховную раду. За неё проголосовали только восемь избирателей.
-
Депутат Госсовета Коми найден мёртвым в своей квартире
В Сыктывкаре нашли мёртвым в своей квартире депутата Государственного совета Коми Алексея Чупрова.
-
СМИ: «Реал» предложил ПСЖ за Неймара €90 млн и Бэйла
Испанский футбольный клуб «Реал» готов отдать французскому ПСЖ полузащитника Гарета Бэйла и заплатить €90 млн за трансфер форварда Неймара.
-
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Московском регионе в конце июля
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.
-
Зампред правления «Новатэка» Джитвэй получил гражданство России
Президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство Российской Федерации заместителя председателя правления компании «Новатэк» американца Марка Энтони Джитвэя.
-
Экс-звукорежиссёр группы «Кино» оценил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Музыкант, вокалист и экс-звукорежиссёр группы «Кино» Алексей Вишня в беседе с телеканалом «360» оценил исполнение Metallica песни «Группа крови» на концерте в Москве.
-
Россия и Турция ведут переговоры по производству деталей для С-400
Россия и Турция ведут переговоры по вопросам лицензионного производства элементов зенитных ракетных комплексов С-400, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
-
Чемезов заявил, что 25% питьевой воды в России является подделкой
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что четверть продаваемой в России питьевой воды — подделка, в некоторых регионах страны эта цифра составляет 80%.
-
Пловец Костин завоевал серебро на дистанции 50 м баттерфляем на ЧМ
Россиянин Олег Костин занял второе место в плавании на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
-
В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и его пресс-секретарь Лариса Сарган находятся в официальном отпуске. Об этом сообщила Сарган в своём Facebook.
-
Пловец Пригода стал пятым на дистанции 100 м брассом на ЧМ по водным видам спорта
Россиянин Кирилл Пригода занял пятое место в плавании на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
-
Определился возможный соперник тульского «Арсенала» в третьем отборочном раунде ЛЕ
Стал известен возможный соперник тульского «Арсенала» в случае выхода команды в третий квалификационный раунд футбольной Лиги Европы.
-
Стал известен соперник «Спартака» в квалификации Лиги Европы
Определился соперник московского «Спартака» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
-
Определены точные даты и время матчей «Краснодара» с «Порту» в ЛЧ
Стали известны точные даты и время матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и португальским «Порту».
-
В СНБО призвали к соблюдению санкций Украины против российских соцсетей
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о необходимости соблюдения санкций, введённых в отношении российских социальных сетей, до завершения срока их действия или отмены.
-
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
-
КХЛ ввела дресс-код для хоккеистов
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о введении дресс-кода для игроков команд.
-
Избирательная кампания в Раду стала рекордной по незаконной агитации
Избирательная кампания, предшествующая досрочным выборам в Верховную раду, стала рекордной в стране по числу фактов незаконной агитации, заявил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.
-
Юрист прокомментировал размещение штаба Навального в подвале дома
Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.
-
В Россельхознадзоре уточнили изменения в правилах провоза багажа
В Россельхознадзоре прокомментировали «Российской газете» информацию об изменениях в правилах провоза в багаже через государственную границу фруктов, овощей и цветов.
-
Шалимов считает, что «Краснодару» не повезло со жребием в ЛЧ
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о результатах жеребьёвки третьего отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов.
-
В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности на 23 июля
В Гидрометцентре России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы и дождя 23 и 24 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
-
СМИ: «Уфа» интересуется футболистом ЦСКА Черновым
Защитник московского ЦСКА Никита Чернов может перейти в футбольный клуб «Уфа».
-
Эксперт прокомментировал предварительные результаты выборов в Раду
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН оценил результаты проверки 30,90% протоколов на выборах в Верховную раду, согласно которым партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с 42,12% голосов.
-
В ЕК готовы работать с любым премьером Британии
Официальный представитель Европейской комиссии Наташа Берто заявила, что в ЕК готовы к сотрудничеству с любым избранным главой британского правительства.
-
Партия Зеленского лидирует с 42,52% после обработки 62% бюллетеней
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» по итогам обработки 62,48% бюллетеней сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду с 42,52% голосов, следует из информации на сайте ЦИК.
-
В Омской области в ДТП пострадали 11 человек
В результате ДТП в Омской области с участием кроссовера и легкового автомобиля погибли два человека, 11 получили травмы.
-
Женская сборная России по фехтованию на рапирах вышла в финал ЧМ
Российские рапиристки вышли в финал чемпионата мира по фехтованию 2019 года в венгерском Будапеште, одержав победу над соперницами из США.
-
По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва в Сомали
Не менее десяти человек стали жертвами взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в столице Сомали Могадишо.
-
Российские шпажисты не смогли выйти в полуфинал ЧМ по фехтованию
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира в венгерском Будапеште.
-
Болтон в ходе визита в Японию обсудил ситуацию в Персидском заливе
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в понедельник, 22 июля, с официальным визитом в Японию.
-
В Минобороны опровергли сообщения об «ударе» России по рынку в Сирии
В Министерстве обороны России опровергли сообщения представителей организации «Белые каски» об авиаударе российских ВКС по рынку в Сирии. По данным ведомства, российские военнослужащие не выполняли каких-либо задач в районе, где, как утверждается, произошёл данный инцидент.
-
Эксперт прокомментировал ситуацию с арендой сторонниками Навального подвала в доме в Москве
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.
-
Отравившуюся наркотиками на Ибице трёхлетнюю россиянку выписали из больницы
Трёхлетнюю девочку из России, отравившуюся наркотиками на острове Ибица, выписали из больницы. Об этом сообщает EFE со ссылкой на департамент здравоохранения региона.
-
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов.
-
В Сербии гордятся близкими отношениями с Россией
Президент Сербии Александр Вучич в своём Twitter заявил, что Белград гордится близкими отношениями с Москвой.
-
На Украине умер один из авторов Конституции страны Виктор Мусияка
Юрист, один из авторов основного закона Украины Виктор Мусияка скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в социальной сети Facebook.
-
В результате авиаудара в Афганистане погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли и ещё шесть ранены в результате авиаудара в афганской провинции Логар.
-
Стали известны сроки восстановления российского бойца UFC Олейника
Восстановление российского бойца смешанного стиля Алексея Олейника, который попал в больницу после поражения от американца Уолта Харриса на турнире UFC on ESPN 4 в Сан-Антонио, займёт от пяти до шести недель.