Корреспондент: Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины заявил о готовности провести обмен заключённого под стражу на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского на отбывающего наказание в России Олега Сенцова, сообщает «Корреспондент». Как подчеркнул украинский лидер, этот обмен может стать первым шагом для возвращения на родину всех украинских военных и заключённых. Владимир Зеленский заявил в пятницу о готовности провести обмен главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, сообщает «Корреспондент».
Владимир Зеленский заявил в пятницу о готовности провести обмен главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, сообщает «Корреспондент».
«Относительно господина Вышинского — если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — цитирует издание украинского лидера. При этом Зеленский отметил, что «Сенцов — это не разменная монета» и Киев намерен добиться выдачи всех украинских военных и «политзаключённых». По его словам, обмен Вышинского мог бы стать первым шагом на этом пути.
В то же время глава Украины подчеркнул, что украинские моряки должны быть возвращены на родину. «Мы не говорим про обмен наших моряков. Моряков нам должны вернуть», — подчеркнул президент.
Как напоминает издание, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что освобождение Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между двумя странами. В ответ на это пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель предложила освободить Олега Сенцова.
Советник генерального директора санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройти программу по обучению менеджменту.
Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод прокомментировал предложение Киева обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на осуждённого в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют. Глава государства обещал вновь приехать, чтобы посмотреть на восстановление инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова. По его словам, это должно стать первым шагом доброй воли. Ранее в Кремле заявили, что освобождение из-под стражи Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко рассказал, обсуждал ли он с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым свои критические высказывания о вызове в сборную Ари.