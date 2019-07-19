Корреспондент: Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины заявил о готовности провести обмен заключённого под стражу на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского на отбывающего наказание в России Олега Сенцова, сообщает «Корреспондент». Как подчеркнул украинский лидер, этот обмен может стать первым шагом для возвращения на родину всех украинских военных и заключённых. Владимир Зеленский заявил в пятницу о готовности провести обмен главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, сообщает «Корреспондент».

Владимир Зеленский заявил в пятницу о готовности провести обмен главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, сообщает «Корреспондент».

«Относительно господина Вышинского — если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — цитирует издание украинского лидера. При этом Зеленский отметил, что «Сенцов — это не разменная монета» и Киев намерен добиться выдачи всех украинских военных и «политзаключённых». По его словам, обмен Вышинского мог бы стать первым шагом на этом пути.

В то же время глава Украины подчеркнул, что украинские моряки должны быть возвращены на родину. «Мы не говорим про обмен наших моряков. Моряков нам должны вернуть», — подчеркнул президент.

Как напоминает издание, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что освобождение Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между двумя странами. В ответ на это пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель предложила освободить Олега Сенцова.