Independent: данные экзитполов свидетельствуют об очередной победе Зеленского

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» со значительным отрывом лидирует на выборах в Верховную раду, сообщает The Independent со ссылкой на данные экзитполов. Тем не менее отмечается, что Зеленскому всё же не удастся получить конституционное большинство в парламенте.
Президент Украины Владимир Зеленский добился очередной серьёзной победы, обойдя конкурентов на внеочередных выборах в Верховную раду со значительным отрывом, пишет The Independent со ссылкой на данные экзитполов.
При этом ожидается, что Зеленскому не удастся получить необходимые для конституционного большинства 226 мандатов. Однако он сможет сформировать жизнеспособную коалицию с «единомышленниками», а именно с партией «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.
Согласно окончательным данным экзитполов по состоянию на 20:00 по киевскому времени, пропрезидентская партия «Слуга народа» набрала более 44% голосов избирателей. Второй оказалась пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,5% голосов. За партию бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» высказались 8,5% избирателей, а за партию бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 7,7%. Последней партией, которой удалось преодолеть барьер в 5%, стала «Голос» с 6% голосов.
Тем не менее смешанная пропорционально-мажоритарная система голосования на Украине означает, что пока рано говорить о конкретных итогах, так как существует вероятность высокой погрешности данных эккзитполов. Так, жители страны выбирали 225 депутатов по партийным спискам, а ещё 199 парламентариев — по одномандатным округам.
Ранее Зеленский охарактеризовал парламентские выборы как, возможно, даже более важные, чем президентские, так как в случае успеха его партия будет наделена полномочиями для проведения широких реформ: от лишения парламентариев депутатской неприкосновенности и продления люстрации до отстранения от власти чиновников администрации Порошенко. И результаты экзитполов, как отмечает The Independent, свидетельствуют о том, что украинцы доверяют в этом нынешнему президенту.
Кроме того, ещё одним победителем выйдет Вакарчук, который, похоже, будет играть одну из ведущих ролей в новой коалиции. Британское издание полагает, что попадание партии «Голос» в Раду облегчит Зеленскому процесс получения парламентского большинства, так как лишит необходимости вести переговоры со стремившейся вернуть пост премьер-министра Украины Тимошенко.
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