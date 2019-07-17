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24 канал: Зеленский поговорил с Меркель о газе и войне

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский президент Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передаёт «Телеканал новин 24», главными темами беседы были обсуждение путей активизации мирного урегулирования ситуации в Донбассе, а также вопрос дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.
24 канал: Зеленский поговорил с Меркель о газе и войне
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались по телефону. Одной из основных тем было обсуждение путей дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Как пишет «Телеканал новин 24», в официальном заявлении на сайте украинского президента отмечается, что политики отдельно обсудили необходимость достижения прогресса в освобождении украинских заключённых в ближайшее время.

Также Меркель и Зеленский не обошли тему завершения процесса разведения сил и средств в станице Луганской, в частности, путём демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования.

В ходе телефонного разговора политики также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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