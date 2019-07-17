24 канал: Зеленский поговорил с Меркель о газе и войне

12:01 Посол России: Вашингтон и Киев не представили следствию свои данные по делу МН17 Посол России в Нидерландах Александр Шульгин в беседе с РИА Новости напомнил, что Соединённые Штаты и Украина не предоставили следствию свои данные по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.

12:00 Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил на брифинге директор ведомства Роман Труба.

11:59 В Турции приземлилось ещё два самолёта с компонентами С-400 Ещё два самолёта с компонентами российского ЗРК С-400 прибыли на турецкую авиабазу Мюртед. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

11:55 СМИ: «Сочи» согласовал контракт с экс-футболистом сборной России Футбольный клуб «Сочи» согласовал контракт с бывшим нападающим сборной России Александром Бухаровым.

11:41 В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве до 19 июля в связи с ожидаемыми грозами.

11:40 Двух россиян в Минске обвиняют в нарушении правил обращения с пиротехникой Два гражданина России, которые были арестованы по делу о взрывах при салюте по случаю Дня независимости Белоруссии, обвиняются в нарушении правил обращения с пиротехникой.

11:35 Хоккеист «Колорадо» Задоров назвал бредом слова о своей американизации Российский защитник команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал мнение некоторых людей, которые считают, что он американизировался.

11:30 Австралия призвала привлечь к ответственности виновных в крушении MH17 Министр иностранных дел и глава МВД Австралии Мариза Пейн и Питер Даттон выступили с совместным заявлением по случаю пятой годовщины крушения в Донбассе Boeing 777, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

11:29 Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель поздравил её с юбилеем.

11:20 В Крыму возбудили дела по факту массового отравления детей в Евпатории Следователи Главного следственного управления СК России по Республике Крым возбудили уголовные дела по факту массового отравления в лагере «Лучистый» в Евпатории.

11:17 Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.

11:16 Футболист де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса» Защитник амстердамского «Аякса» Маттейс де Лигт прибыл на медицинский осмотр для туринского футбольного клуба «Ювентус».

11:06 В Малайзии разочарованы ходом расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад разочарован ходом расследования дела о крушении в Донбассе Boeing 777, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

11:05 Экс-тренер «Зари» высказался об уезжающих в Россию украинских футболистах Бывший главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о своём отношении к украинским игрокам, которые переходят в российские футбольные клубы.

10:57 Транспортный Ил-76 совершил экстренную посадку в Жуковском Транспортный самолёт Ил-76 благополучно совершил экстренную посадку в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

10:46 СМИ: «Спартак» подпишет контракт с футболистом Мирзовым на три года Московский футбольный клуб «Спартак» согласовал детали трансфера полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.

10:46 В ОБСЕ призывают Украину освободить Вышинского Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир в очередной раз призвал украинские власти освободить из-под стражи руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

10:45 Преподаватель университета в Уфе обвиняется в 78 эпизодах взяточничества Следственные органы Башкирии передали в суд уголовные дела о взяточничестве и служебном подлоге в отношении экс-преподавателя Уфимского государственного нефтяного университета.

10:31 Шестилетний россиянин установил два мировых рекорда по отжиманиям Шестилетний Рахим Куриев из чеченского села Дуба-Юрт установил два мировых рекорда по отжиманиям.

10:22 Число госпитализированных из-за отравления в Евпатории возросло до 54 Заместитель главы администрации Евпатории Валерий Батюк в беседе с радио «Спутник в Крыму» сообщил, что в городе с признаками пищевого отравления госпитализированы 54 человека, в том числе 49 детей, отдыхавших в лагере «Лучистом».

10:18 В Госдуме поддержали повышение зарплаты служащим по контракту военным Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что президент Владимир Путин одобрил повышение социальной поддержки рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту.

10:14 СМИ: «Милан» хочет купить футболиста «Реала» Модрича Футбольный клуб «Милан» интересуется полузащитником мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лукой Модричем.

10:10 СМИ сообщили о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москвой — 2015» Бывший король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, развёлся с победительницей конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times со ссылкой на информированные источники.

10:01 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

09:55 Гризманн назвал самого жёсткого соперника в своей карьере Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн, который недавно перешёл из мадридского «Атлетико», назвал другого новичка сине-гранатовых, Френки де Йонга, самым жёстким соперником в своей карьере.

09:53 СМИ сообщили о местах хранения ядерного оружия США В Парламентской ассамблее Североатлантического альянса случайно назвали места размещения ядерного оружия Соединённых Штатов, сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующий доклад.

09:43 Арустамян рассказал подробности перехода Кварацхелии в «Рубин» Известный спортивный комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал подробности трансфера грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии из московского «Локомотива» в казанский «Рубин».

09:40 Опрос показал отношение россиян к Украине Больше двух третьих россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине, следует из опроса ВЦИОМ. Ещё 56% респондентов сообщили, что относятся к соседнему государству в основном хорошо, а 12% — очень хорошо.

09:34 В Минске двум россиянам предъявили обвинение по делу о взрывах при салюте Сотрудники посольства России в Белоруссии сообщили, что двум гражданам страны предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о взрывах при салюте в Минске в День независимости республики.

09:26 В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.

09:21 Баскетболист «Оклахомы» Уэстбрук перешёл в «Хьюстон» Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» объявил о переходе в команду разыгрывающего защитника «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука.

09:17 Володин высказался за расширение полномочий Госдумы Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своей статье для «Парламентской газеты» заявил, что члены нижней палаты российского парламента должны принимать участие в консультациях при назначении членов правительства.

09:13 Эксперт оценил слова о катастрофе на Украине без транзита газа Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что в случае прекращения транзита российского газа страну ждёт техногенная катастрофа.

09:04 Коллекторы заявили о росте кредитной нагрузки россиян в 1,5 раза Кредитная нагрузка россиян с 2014 года выросла в 1,5 раза, пишут «Известия» со ссылкой на обзор саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

09:01 СМИ: ПСВ готов продать футболиста Перейро в «Спартак» за €10—15 млн Голландский футбольный клуб ПСВ готов продать полузащитника команды Гастона Перейро в московский «Спартак» за €10—15 млн.

08:51 Футболист Гризманн сравнил Месси с баскетболистом Джеймсом Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн, который недавно перешёл из мадридского «Атлетико», поделился мнением о лидере сине-гранатовых — Лионеле Месси.

08:49 Эксперт рассказал о «плохом дне» для рубля Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский предположил, какой день может стать наименее благополучным для российской валюты.

08:40 «Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на старте Международного кубка чемпионов Итальянская «Фиорентина» одержала победу над мексиканской «Гвадалахарой» на старте товарищеского футбольного турнира Международный кубок чемпионов.

08:36 Суд заочно арестовал двух фигурантов дела Черкалина Московский гарнизонный военный суд санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина — бывших членов правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко.

08:32 Небензя заявил об отсутствии перспектив снятия санкций с КНДР в ближайшее время Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в ближайшее время перспектива снятия санкций, введённых международным сообществом в отношении Северной Кореи, отсутствует.

08:29 Алексей Миранчук назвал клубы, в которые готов уйти Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук ответил на вопрос, в какие бы футбольные клубы в Европе он был бы готов перейти на любых условиях.

08:19 Журналист: «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая Перейро Московский «Спартак» хочет приобрести полузащитника сборной Уругвая по футболу и голландского ПСВ Гастона Перейро.

08:19 NYT: МИД отказал в визах учителям Англо-американской школы в Москве Министерство иностранных дел России отказало в выдаче виз группе учителей Англо-американской школы в Москве, где проходят обучение в том числе дети дипломатов и бизнесменов. Как передаёт The New York Times, таким образом Москва «предприняла попытку оказать политическое давление» на Вашингтон.

08:12 Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.

08:00 Цена на нефть марки Brent растёт Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.

07:37 На Украине предсказали техногенную катастрофу без транзита газа Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NEWSONE заявил, что в случае прекращения транзита российского газа страну ждёт техногенная катастрофа.

06:57 Конгресс США выступил против «расистских высказываний» Трампа Конгресс США принял резолюцию, в которой осудил «расистские высказывания» американского лидера Дональда Трампа в адрес некоторых членов палаты представителей.

06:27 Служащим по контракту рядовым и сержантам ВС России повысят зарплату Лидер России Владимир Путин одобрил предложенное Минобороны повышение социальной поддержки рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту. Об этом сообщил газете «Красная звезда» глава ведомства Сергей Шойгу.

06:00 В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны» В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон». С соответствующей инициативой, направленной в адрес корпорации «Ростех», обратился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (письмо есть в распоряжении RT).