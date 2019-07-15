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СТРАНА.ua: глава партии Зеленского предложил говорить не с ДНР и ЛНР, а с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что военным путём закончить войну в Донбассе невозможно, поэтому необходимы переговоры. Однако, как пишет «СТРАНА», Разумков заявил, что говорить нужно не с Донецком и Луганском, а с Москвой.
СТРАНА.ua: глава партии Зеленского предложил говорить не с ДНР и ЛНР, а с Россией
Reuters
Глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил с заявлением по теме продолжающегося вооружённого конфликта в Донбассе. Как пишет «СТРАНА», по его мнению, конфликт можно завершить только путём переговоров, но не с Донецком и Луганском, а с Москвой.
 
«Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых ЛНР и ДНР абсолютно несамостоятельны», — заявил Дмитрий Разумков. 
 
По его словам, на противоположной стороне конфликта стоит Россия и полностью ей подконтрольные и управляемые ЛНР и ДНР. 
 
Дмитрий Разумков уверен, что военным путём закончить эту войну невозможно. Политик считает, что переговоры по урегулированию конфликта должны вестись на нескольких уровнях и включать минский, нормандский форматы, а также «расширенный» нормандский формат, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
«Мы прикладываем сегодня максимум усилий, чтобы привлечь к этому процессу США и Великобританию. Я думаю, что это даст определённый толчок для развития ситуации в позитивном русле», — убеждён политик.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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