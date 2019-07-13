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Swissinfo: украинский военный получил 24 года тюрьмы в Италии за гибель журналистов в Донбассе

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Итальянский суд приговорил бывшего бойца нацгвардии Украины Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы за причастность к смерти журналистов во время бомбардировок на Донбассе, сообщает Swissinfo. Как передаёт издание, глава МВД Украины Арсен Аваков назвал приговор несправедливым и позорным и пообещал обжаловать его.
Swissinfo: украинский военный получил 24 года тюрьмы в Италии за гибель журналистов в Донбассе
Global Look Press

Итальянский суд присяжных приговорил бывшего бойца нацгвардии Украины итальянско-украинского происхождения Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы за причастность к смерти двух фотографов во время бомбардировок в Донбассе, сообщает Swissinfo. Как отмечает местное издание Il Giorno, присяжные города Павия «пошли дальше» требований прокурора, запросившего для обвиняемого 17 лет заключения. При этом защита подсудимого настаивала на оправдательном приговоре.

Как напоминает новостной ресурс, Маркива судили за гибель в ходе миномётного обстрела итальянского фотографа Андреа Рокелли и его российского коллеги Андрея Миронова, снимавших военные действия в Славянске.

Как утверждается в статье, во время судебного процесса Маркив пользовался поддержкой министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который приезжал в Павию с заверениями в невиновности украинского военного.  После оглашения приговора в пятницу глава украинского МВД назвал решение суда «несправедливым и позорным» и заявил о намерении обжаловать его.

«Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Андреа Рокелли. Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала в Славянске войну на Донбассе. Будем бороться дальше!» — подчеркнул Аваков.

 

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Swissinfo Швейцария Европа
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