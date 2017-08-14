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Swissinfo: Швейцария опасается раскрывать банковские тайны русских
В Швейцарии сомневаются, что Россия сможет гарантировать необходимую защиту персональных данных при переходе на новые стандарты ОЭСР в области обмена налоговой информацией, сообщает Swissinfo. По мнению ряда политиков и экспертов, правовые гарантии в отдельных странах, включая Россию, фактически не обеспечены, и нет уверенности, что режим автоматического обмена данными будет функционировать в обе стороны. Есть также опасения, что «коррумпированные сотрудники налоговых ведомств» сообща с оргпреступностью или «репрессивными режимами» могут нацелиться на тех, кто имеет счета в швейцарских банках, отмечается в статье.
SWI: «дорогие россияне» в лидерах по «закупкам» вида на жительство в Швейцарии
Получение официального разрешения на проживание в Швейцарии является довольно сложным процессом, требующим соблюдения строгих правил. Однако, как пишет Swissinfo, наличие у кандидатов больших денег в данном вопросе является огромным подспорьем — и именно благодаря этому 165 россиян за последние восемь лет «купили» себе швейцарский вид на жительство.