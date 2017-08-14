Swissinfo: Швейцария опасается раскрывать банковские тайны русских

В Швейцарии сомневаются, что Россия сможет гарантировать необходимую защиту персональных данных при переходе на новые стандарты ОЭСР в области обмена налоговой информацией, сообщает Swissinfo. По мнению ряда политиков и экспертов, правовые гарантии в отдельных странах, включая Россию, фактически не обеспечены, и нет уверенности, что режим автоматического обмена данными будет функционировать в обе стороны. Есть также опасения, что «коррумпированные сотрудники налоговых ведомств» сообща с оргпреступностью или «репрессивными режимами» могут нацелиться на тех, кто имеет счета в швейцарских банках, отмечается в статье.