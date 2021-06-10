Swissinfo: отношения Путина и Байдена не близкие, но не как у Рейгана с «империей зла»

Встреча российского и американского президента состоится в обстановке, когда у их стран очень много разногласий в разных сферах. Однако, как пишет Swissinfo, во времена холодной войны звучала и более жёсткая риторика, но отношения шли своим чередом. Тем более при Байдене уже были подвижки: например, США продлили действие СНВ-III и пошли навстречу в вопросе с Ираном.

Встреча Путина и Байдена будет не первым саммитом лидеров Москвы и Вашингтона в Женеве, пишет Swissinfo. В 1955 году там встречались Хрущёв и Эйзенхауэр. Тогда они не смогли договориться об объединении Германии, но заложили основу для создания Конференции по разоружению, которая существует в Женеве и сегодня.



В 1985 году, когда встречались Рейган и Горбачёв, в отношениях тоже была напряжённость. Американская концепция «Звёздных войн» не позволила заключить незамедлительное соглашение, но в итоге процесс вылился в подписание двумя годами спустя Договора РСМД.



Нынешняя встреча лидеров России и США открывается не в лучших условиях, у стран есть немало поводов для разногласий. Так, в Сирии Россия сражается с силами, союзными для Штатов. Россия ведёт масштабные программы по перевооружению, которые американцы считают фактором дестабилизации. «На самом деле Москва ведёт политику одновременно и оппортунистскую — извлекая выгоду из вывода американских войск с Ближнего Востока при Трампе — и асимметричную — инвестируя в военный бюджет, который остаётся меньше, чем 10% у Пентагона, но позволяет компенсировать американское превосходство», — пишет автор статьи.



Но если с обеих сторон победит реализм, отмечает журналист, то лидеры могут воспользоваться моментом и не столько урегулировать споры, но вернуться к диалогу ради взаимовыгодных договорённостей. Тем более что по двум вопросам в области безопасности страны уже достигли определённого прогресса. Автор статьи имеет в виду соглашение по иранскому атому и продление СНВ-III.



Во время саммита, как ожидается, лидеры договорятся и объявят о проведении новых переговоров по поводу того, каким будет следующее соглашение об ограничении вооружений. Впрочем, у них есть разногласия по этому поводу: Россия хочет внести в него, в частности, оборонительные системы, а США, возможно, будут настаивать на включении тактических вооружений в Европе. Особое значение этому пункту придаёт выход стран из ДРСМД, спровоцированный Трампом.



Для Байдена трудность состоит в том, что ему нужно пересмотреть свою доктрину, в частности, чтобы отличаться о предшественника. У него будет не очень-то большое поле для манёвра. Байден хотел бы сократить опасность ядерной войны, изменив стратегию США в сторону отказа от использования ядерного оружия первыми. При этом ему нужны аргументы, чтобы убедить противников этой концепции даже внутри Пентагона и среди союзников.



Другие аспекты отношений России и США ещё более сложные, отмечает автор статьи. Но приоритет нужно отдать тому, как сократить риск эскалации в рамках обычного конфликта. Он может разразиться в зоне контакта НАТО и России в любой момент. Так что, по словам журналиста, важно разработать меры доверия и прозрачности в рамках ОБСЕ и вернуться к Договору об обычных вооружениях в Европе.



Этот договор был приостановлен из-за конфликтов в Молдавии, Грузии и на Украине. Эксперты из США, Европы и России составили рекомендации, позволяющие вернуться к этому договору. И очень символично было бы, если бы Байден и Путин в Женеве объявили, что возвращаются к Договору по открытому небу.



Эти переговоры явно не будут простыми, ведь и в личных отношениях у Путина и Байдена нет близости, учитывая прежние заявления американского президента в адрес своего коллеги. Но если вспомнить, Рейган называл СССР «империей зла», но это не помешало отношениям развиваться своим чередом. Как бы то ни было, Байден говорит, что его цель — создать с Россией стабильные и предсказуемые отношения в соответствии с американскими интересами, и эта задача вполне реалистична и достижима, отмечает автор статьи.



По его словам, у двух стран немало сфер, где потенциально возможно сотрудничество: борьба за устойчивое развитие и против терроризма, против изменения климата, пандемии или за мир на Ближнем Востоке. Перед лицом этих глобальных вызовов наилучшим результатом этого двустороннего саммита стало бы решение об укреплении сотрудничества в рамках многостороннего формата, пишет Swissinfo.