Столтенберг: сильное НАТО нужно как Европе, так и США

Грядущий саммит НАТО станет символом трансатлантического единства, пишет N-TV, ссылаясь на заявление генсека альянса Йенса Столтенберга. По словам Столтенберга, он и Джо Байден сходятся в необходимости укрепления альянса, поскольку сильное НАТО нужно как Европе, так и США
После встречи в Белом доме с Джо Байденом, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что они с американским президентом сошлись на необходимости укрепления альянса во времена глобальной конкуренции, пишет N-TV. По мнению Столтенберга, грядущий саммит НАТО станет свидетельством трансатлантического единства.
По словам Столтенберга, в новом «непредсказуемом мире» нужно быть готовым к целому ряду разных вызовов и угроз. В качестве примеров глава НАТО назвал Россию, проводящую всё более агрессивную политику в отношении своих соседей, и Китай, инвестирующий в новые военные технологии. Столтенберг заявил, что правительство КНР не разделяет «наши ценности».
Кроме того, генсек НАТО выразил свою радость по поводу грядущей первой поездки президента Байдена в Европу и его участия в саммите альянса, пишет N-TV. «Сильное НАТО — благо для Европы, но это также благо и для США. Ни одна другая супердержава не имеет столько друзей и союзников, сколько у США есть в НАТО», — приводит издание слова Столтенберга.
N-TV напоминает, что Джо Байден примет участие в саммите G7 в Великобритании с 11-го по 13-е июня. Кроме того, на 16-е июня запланирована первая встреча Байдена и Владимира Путина в Женеве.
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