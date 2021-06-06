Столтенберг: в отношениях с Россией НАТО исповедует двойственный подход — сдерживание и диалог

НАТО готово в чрезвычайной ситуации защитить своих союзников от угроз, исходящих от Минска или Москвы, пишет Das Erste, ссылаясь на слова генсека альянса Йенса Столтенберга. Глава НАТО отметил, что в альянсе обеспокоены крепнущим сотрудничеством между Белоруссией и Россией. Столтенберг также подчеркнул, что НАТО избирает двойной подход в отношении Москвы: сдерживание и диалог.

НАТО вынесло предупреждение Белоруссии и России на фоне принудительной посадки пассажирского самолёта в Минске и последовавшего за этим роста напряжения, пишет Das Erste. «Мы готовы в чрезвычайной ситуации защитить каждого нашего союзника от любой угрозы, исходящей от Минска или Москвы», — приводит издание слова генсека альянса Йенса Столтенберга. Глава НАТО отметил, что альянс пристально наблюдает за развитием событий в Белоруссии.

По словам Столтенберга, члены альянса серьёзно обеспокоены укреплением сотрудничества между Россией и Белоруссией в последние месяцы. Как отмечает Das Erste, три страны НАТО имеют с Белоруссией общую границу — Литва, Польша и Латвия.

Издание напоминает, что примерно две недели назад Александр Лукашенко приказал осуществить принудительную посадку самолёта компании Ryanair в Минске. После этого были арестованы находящиеся на борту белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега: оба сейчас находятся под стражей. ЕС ввёл новые санкции против Минска — Владимир Путин, напротив, подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать Белоруссию.

Столтенберг заявил, что ситуация в Белоруссии станет одной из тем для обсуждения на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе. Das Erste напоминает, что участие в саммите примут Ангела Меркель и Джо Байдена.

Генсек НАТО также отметил, что в отношении России альянс исповедует двойственный подход: сдерживание и диалог. Столтенберг подчеркнул, что именно в эти трудные времена НАТО необходимо оставаться в контакте с Россией и обсуждать режим контроля за вооружениями и прочие военные и политические вызовы. «Если мы не будем говорить друг с другом, то не сможем ни уладить нынешние споры, ни улучшить взаимное понимание», — приводит издание слова Столтенберга.