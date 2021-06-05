Турецкий чиновник: сотрудничество с Россией не исключает отношений с США

Отношения Турции с Россией не исключают связей Анкары с США и НАТО и наоборот, пишет Daily Sabah со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по иностранным делам Турции Акифа Чагатай Кылыча. По словам чиновника, для Турции вопрос с поставками С-400 уже давно решён, однако покупка этих российских комплексов никак не противоречит обязательствам Анкары в рамках НАТО.

Турция считает вопрос с российскими ракетными комплексами С-400 исчерпанным. Об этом в пятницу заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Турции Акиф Чагатай Кылыч, подчеркнув, что отношения Анкары с Москвой не исключают связей с США или НАТО, пишет Daily Sabah.

При этом ожидается, что тема с С-400 будет обсуждаться на грядущей встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его американским коллегой Джо Байденом. Во время общения с журналистами Кылыч поднял этот вопрос, сообщив, что покупка российских комплексов не противоречит правилам НАТО.

«Для нас вопрос с С-400 решён. Мы пошли на этот шаг, но это не означает, что мы нарушаем свои обязательства перед НАТО», — подчеркнул он, добавив, что Турция уже неоднократно объясняла свою позицию по этому поводу.

«Из-за отношения союзника или союзников по НАТО, которые не поддержали нас должным образом, мы приняли собственное решение и пошли по этому пути. Зачем мы так сделали? Ради собственной безопасности. Мы пошли на это, не отказываясь от соблюдения никаких международных соглашений», — напомнил Кылыч.

«Уже много лет мы находимся в НАТО с США, и у нас налажены очень тесные отношения в области региональных исследований. Существуют некоторые обязанности, которые проистекают из понимания сути альянса и международных соглашений, которые ему сопутствуют. Однако существуют также соглашения, которые накладывают определённые обязательства и ответственность на США», — добавил чиновник.

Напомнив, что другие члены НАТО также ранее приобретали российское вооружение, Кылыч продолжил: «Если бы предыдущая администрация США не приняла по поводу комплексов Patriot такого же решения, какое было в реальности, разве оказались бы мы сейчас в такой ситуации? Трудно сказать. Это ситуация уже попала на страницы истории».

Отношения Турции и США значительно осложнились в 2019 году, когда Анкара приняла решение приобрести российские ракетные комплексы С-400, из-за чего Вашингтон исключил Турцию из программы по развитию F-35. По мнению США, Россия может использовать С-400, чтобы втайне получать информацию о F-35 притом, что сами комплексы не совместимы с системами НАТО, и, следовательно, представляют угрозу альянсу.

Оценивая состояние российско-турецкого диалога, Кылыч отметил, что хорошие отношения между Москвой и Анкарой не заменят соглашений с США и НАТО. При этом он подчеркнул, что упрёки в адрес Турции о том, что она якобы «сменила ось», несправедливы.

«Почему я не могу улучшать отношения со своими ближайшими соседями, Россией, выполняя при этом свои обязанности в рамках НАТО? — задался вопросом чиновник. — Наши отношения с Россией не исключают отношений с Соединёнными Штатами. Наши отношения с Соединёнными Штатами не исключают отношений с Россией».