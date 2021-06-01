Bloomberg: «жест в адрес Байдена» — Турция отправляет домой российских экспертов, обеспечивающих эксплуатацию С-400

Анкара приняла решение отправить российских военных, которые занимаются в Турции подготовкой турецких специалистов в плане эксплуатации и обслуживания комплексов C-400, по домам, передаёт Bloomberg. По информации агентства, этот шаг — сигнал Вашингтону со стороны Турции в преддверии встречи между Реждепом Эрдоганом и Джо Байденом. Между тем, полностью отказываться от российских ЗРК, как того желают США, турецкие власти подчёркнуто отказались.
Турция заявила, что отправит российских экспертов, прибывших ранее в страну для обслуживания зенитных ракетных комплексов С-400, обратно в Россию, сообщает Bloomberg. Как отмечает корреспондент агентства, таким образом Анкара решила уладить одну из претензий Вашингтона по вопросу закупки турецкой стороной российского ЗРК — хотя возможность полного отказа от машины Турция исключила.
Решение турецких властей, принятое незадолго до встречи между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и американским лидером Джо Байденом, которая должна будет состояться в середине июля на полях предстоящего саммита НАТО в Брюсселе, «выражает готовность Анкары пойти на компромисс по одной из проблем, вызывающих беспокойство у США», пишет сайт Bloomberg. Как напоминает журналист агентства, Вашингтон ранее выступал против присутствия на территории Турции российских военнослужащих, которые обеспечивают подготовку турецких коллег к эксплуатации С-400.
По данным Bloomberg, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Грецию заявил в интервью, что даже после отбытия российских специалистов ЗРК останутся под контролем Турции, подчеркнув вместе с тем, что выполнять более широкое требование Вашингтона, который обещает полностью снять действующие в отношении страны санкции лишь в том случае, если турецкие партнёры в принципе откажутся от использования С-400, Анкара не собирается.
«С-400 будут на сто процентов под нашим контролем. Мы отрядили для подготовки много технических специалистов. Российские военные эксперты в Турции не останутся», — цитирует Чавушоглу агентство. «Отвечать на призывы из других стран «не использовать» комплексы мы возможным не считаем», — добавил министр. По информации Bloomberg, Чавушоглу также отметил, что до встречи Эрдогана и Байдена он проведёт переговоры с главой американского Госдепа Этони Блинкеном либо в Анкаре, либо в Вашингтоне.
Джо Байден, а также конгресс США заняли на турецком направлении жёсткую позицию, и отчасти это связано с приобретением российских С-400 — в Вашингтоне убеждены, что комплекс может быть использован Москвой для сбора разведданных о западных военных средствах, включая продукцию Lockheed Martin, напоминает корреспондент Bloomberg.
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