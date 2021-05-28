NoonPost: турецкие беспилотники станут новой причиной разногласий между Москвой и Анкарой

В 2022 году Польша станет первым государством — членом НАТО, у которого на вооружении будут находиться турецкие БПЛА Bayraktar. Как пишет египетский портал NoonPost, эта сделка будет иметь далекоидущие последствия и поставит под угрозу отношения Анкары с Москвой.

Благодаря успешным операциям в военных конфликтах, начиная с Сирии и Ливии и заканчивая Нагорным Карабахом, турецким беспилотникам удалось оставить след на полях сражений. Как пишет NoonPost, это заставило многие страны открыть глаза на огромный потенциал турецких дронов, побудив некоторых из них принять участие в гонке за приобретение собственных эскадрилий.

В начале 2017 года компания Baykar продала несколько аппаратов Bayraktar BT2 Катару, а в 2019 году заключила контракт на поставку на Украину шести дронов той же модели в дополнение к боеприпасам. Как сообщило агентство Anadolu, Сербия и Венгрия также выразили желание приобрести эту модель беспилотника. Кроме того, поступают сообщения о намерении Великобритании отказаться от крупногабаритных американских беспилотников Protector и заменить их турецкими более продвинутыми и доступными Bayraktar Akinci.

Не осталась в стороне и Польша. По словам министра обороны страны, она намерена купить у Турции 24 вооружённых беспилотника Bayraktar TB2. На его взгляд, данные беспилотники продемонстрировали большой потенциал во время боевых действий в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Согласно прогнозам, соглашение о покупке будет подписано двумя странами во время визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию на следующей неделе. Поставка бнспилотников ожидается в 2022 году, так что Польша станет первым государством в альянсе НАТО, владеющим турецкими беспилотниками.

По мнению автора материала, присутствие турецких беспилотников у границы с Россией станет серьёзным вызовом для стратегических отношений между двумя странами. Ожидается, что приобретение Украиной и Польшей этого типа оружия будет иметь далекоидущие последствия, затрагивая и нанося ущерб общим интересам двух стран.

«Вне всякого сомнения, Москву беспокоит активность турецких беспилотников у своих границ и на фронтах, где она сражается. Очевидно, существует скрытая военная конкуренция между российскими оборонными системами, с одной стороны, и турецким наступательным вооружением, с другой стороны, в которой весы склоняются в пользу Анкары», — пишет египетское издание.

Как заключает автор материала, беспилотники Bayraktar считаются мощным инструментом против России, и это является причиной обеспокоенности страны, особенно ввиду поддержки Украины со стороны США и ряда европейских стран в нынешнем конфликте. Однако Анкара видит американскую ловушку на Украине с целью нанести удар по турецко-российскому партнёрству по региональным и глобальным вопросам, и поэтому не будет рисковать своими коммерческими, военными и стратегическими отношениями с Россией. Вместо этого, считает автор портала, она попытается оказать определённого рода давление на Москву на украинской арене, чтобы добиться уступок по важным для неё вопросам.