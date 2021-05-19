Deutsche Wirtschafts Nachrichten пророчит Турции судьбу великой беспилотной державы

Турецкие боевые беспилотники ждёт «прекрасное будущее», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Они уже хорошо проявили себя в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе, в корне изменив ход военных действий. А на подходе системы нового поколения, способные нести тяжёлое вооружение, а также обнаруживать подводные лодки, рассказывает немецкое издание.
Турция постепенно становится ведущей державой в сфере использования боевых беспилотных аппаратов, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Конкуренцию ей на данный момент составляют разве что США и Великобритания. Особенно успешно турецкие системы показали себя в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Дроны Bayraktar TB2 и ANKA-S в корне изменили ход военных действий.
Они так эффективны из-за того, что на них установлена очень сложная электроника, которую не любая страна может себе позволить. К тому же у Анкары есть специалисты, способные ею управлять. К неоспоримым преимуществам этих БПЛА также относится высокая продолжительность нахождения аппарата в воздухе, достигающая 24 часов. Это хороший показатель для средневысотных дронов дальнего действия. К тому же турки успешно наладили интеграцию между огневой поддержкой на земле и беспилотниками.
Однако главным недостатком турецких систем остаётся ограниченная полезная нагрузка, не позволяющая им нести тяжёлое вооружение. К примеру, в рамках сирийской кампании из-за технических характеристик ЗРПК семейства «Панцирь» Bayraktar TB2 и ANKA-S не могли использовать свои умные микробоеприпасы вне досягаемости российско-сирийских систем. К тому же серьёзную угрозу для турецких беспилотников представляли ВВС Сирии. Поэтому для защиты своих дронов Анкара использовала системы электронного подавления для того, чтобы ослепить системы ПВО Дамаска, а также задействовали авиационный комплекс радиообнаружения и наведения Boeing 737 AEW&C, позволявший в случае необходимости сбивать сирийские истребители типа Су-24.
По мнению экспертов, турецкие дроны ждёт «прекрасное будущее». Вскоре на вооружение страны примут ещё более тяжёлые системы с бóльшей полезной нагрузкой и дополнительными функциями. К примеру, беспилотный летательный аппарат Bayraktar Akıncı способен нести тяжёлое вооружение весом до 1250 кг, в частности, бомбы типа MK-82 и MK-83. А дрон TAI Aksungur благодаря гидроакустическим буям и детектору магнитных аномалий способен защитить турецкие ВМС от вражеских подводных лодок.
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