Spiegel: Столтенберг призвал немцев принять на вооружение боевые дроны

На фоне партийных споров в Германии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею оснащения бундесвера вооружёнными беспилотниками, сообщает Der Spiegel. По его словам, это позволит обеспечить безопасность солдат в военных миссиях за рубежом и сократить число рискующих жизнью пилотов. Противники идеи, отмечает издание, считают, что при принятии на вооружение боевых дронов у Германии снизится «внутренний порог» для участия в военных операциях.

Как сообщает Der Spiegel, НАТО рассматривает вооружённые беспилотные летательные аппараты как важный фактор защиты солдат в боевых операциях. «Эти дроны смогут поддержать наши войска на местах и, например, сократить число пилотов, которых мы подвергаем опасности», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, в последнее время боевые дроны использовались партнёрами Германии по НАТО, например, в Ираке и Сирии для борьбы с террористическим «Исламским государством»*. «Прежде всего речь идёт о защите жизни солдат», — утверждает Столтенберг.

По вопросу оснащения бундесвера боевыми беспилотными летательными аппаратами в федеральном правительстве Германии разгорелся спор. Мнения разошлись по поводу необходимости оснащать оружием новые беспилотники типа Heron TP. Как сообщает Der Spiegel, председатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс и глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених потребовали дальнейшего обсуждения вопроса и, таким образом, заморозили процесс оснащения бундесвера боевыми дронами. Это вызвало возмущение у ХДС и ХСС, являющихся партнёрами социал-демократов по коалиции. Раздражение, сообщает издание, возникло и у партнёров Германии по НАТО.

Противники боевых беспилотников утверждают, что «внутренний порог» для использования таких дронов ниже, чем для использования пилотируемых истребителей, поскольку в таком случае пилоты не подвергают себя опасности. На данный момент бундесвер использует беспилотные летательные аппараты только в разведывательных целях, например, в Афганистане или Мали, передаёт Der Spiegel.

По информации Der Spiegel, помимо США, среди партнёров Германии по НАТО боевые беспилотники уже находятся на вооружении Франции, Италии, Польши и Турции. Кроме того, такие дроны производятся в России и Китае, которые, в свою очередь, экспортируют их в другие государства.

Столтенберг отметил, что боевые беспилотники используются в конфликтах уже в течение десятилетий. «Важно отметить, что всякий раз, когда мы используем вооружённые беспилотные летательные аппараты, это происходит при соблюдении строгих правил и в соответствии с международным правом, — заявил он. — За это всегда отвечают те, кто их использует, а не оружие или компьютеры». Но конкретное решение о вооружении немецких беспилотников, конечно, является внутренним делом Германии, подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Во вторник министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) обвинила социал-демократов в трусости, передаёт Der Spiegel. Она заявила, что уважает аргументы против боевых беспилотников. Не уважает она то, что после восьми лет интенсивных дискуссий социал-демократы говорят, что они ещё не завершены и необходимо продолжить обсуждение. «Это просто трусливо. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы СДПГ чётко и ясно сказала, чего она хочет или чего она не хочет», — считает Крамп-Карренбауэр.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.