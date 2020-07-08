Das Erste: в Германии идут дебаты о принятии на вооружение боевых дронов

03:00
Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии
Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
03:00
Суд Амстердама вновь перенёс процесс по скифскому золоту
Дата вынесения решения по делу о скифском золоте перенесена на более поздний срок, так как один из судей был отозван, сообщили РИА Новости в Апелляционном суде Амстердама.
03:00
Китай введёт визовые ограничения для граждан США из-за Тибета
Китай введёт визовые ограничения в отношении граждан США в ответ на аналогичные меры Вашингтона против чиновников КНР из-за ситуации в Тибете.
03:00
СМИ: ЦСКА намерен сделать новое предложение по футболисту «Сан-Лоренсо» Гайчу
Московский футбольный клуб ЦСКА планирует сделать новое предложение аргентинскому «Сан-Лоренсо» о приобретении нападающего Адольфо Гайча.
03:00
Из-за пожаров в Луганской области в больнице оказались 27 человек
Из-за пожаров в Луганской области в больнице оказались 27 человек, как минимум один человек погиб.
03:00
Александр Емельяненко высмеял видео Харитонова
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал видеообращение соотечественника Сергея Харитонова.
03:00
В Калуге обрушилась часть подпорной стены строящегося Музея космонавтики
В Калуге на стройке второй очереди Музея космонавтики произошло ЧП: обрушилась часть подпорной стены.
03:00
В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
03:00
В России ещё 8631 человек выписан после коронавируса
За сутки в России 8631 человек выписан после лечения коронавируса, за всё время — 472 511. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
СМИ: Аргентинский вратарь Эррера перейдёт в «Локомотив»
Голкипер аргентинского «Тальереса» Гидо Эррера перейдёт в московский футбольный клуб «Локомотив».
03:00
За сутки в России скончались 173 пациента с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 173 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии в стране умерли 10 667 человек.
03:00
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
В России за сутки подтверждено 6562 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
03:00
Белоруссия окажет пострадавшей от наводнений Украине помощь
МЧС Белоруссии отправило на Украину гуманитарный груз для ликвидации последствий наводнения.
03:00
Тренер Масвидаля заболел коронавирусом перед турниром UFC 251
Майк Браун, тренер американского бойца смешанного стиля Хорхе Масвидаля, заболел коронавирусом перед титульным поединком своего подопечного с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом на турнире UFC 251.
03:00
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Боец UFC Хабилов посвятил трогательный пост отцу Нурмагомедова
Российский боец смешанного стиля Рустам Хабилов посвятил трогательный пост своему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, отцу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
03:00
При столкновении двух катеров в Воронеже пострадали четыре человека
В результате столкновения двух катеров в акватории Воронежского водохранилища пострадали четыре человека.
03:00
Источник: «Вольфсбург» готов заплатить €13 млн за футболиста ЦСКА Чалова
Немецкий футбольный клуб «Вольфсбург» готов заплатить €13 млн за российского нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.
03:00
У гитариста группы «Чайф» Владимира Бегунова выявлен коронавирус
У музыканта группы «Чайф» Владимира Бегунова выявлена коронавирусная инфекция.
03:00
На Украине число больных коронавирусом превысило 50 тысяч
За последние сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусом на Украине составило 807, общее количество заболевших — 50 414.
03:00
Роналду 10-й раз за 12 лет забил более 25 мячей за сезон, повторив достижение Месси
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду 10-й раз за последние 12 лет сумел отметиться более чем 25 голами за сезон.
03:00
Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 160 тысяч
В Москве за последние сутки выздоровели ещё 1195 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
03:00
Борт МЧС России с гуманитарной помощью по COVID-19 прибыл в Казахстан
Специальный борт МЧС Российской Федерации с гуманитарным грузом для борьбы с коронавирусом прибыл в столицу Казахстана.
03:00
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
03:00
СМИ: Гризманн останется в «Барселоне» на следующий сезон
Нападающий испанской «Барселоны» Антуан Гризманн останется в команде на следующий сезон.
03:00
Газизов о «Спартаке»: рад, что к моей персоне присутствует такой интерес
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой он рассматривается как главный кандидат на аналогичный пост в московском «Спартаке».
03:00
В России проведено более 21,7 млн тестов на коронавирус
Более 21,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
03:00
Левандовски возглавил рейтинг лучших футболистов после возобновления сезона
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших игроков после возобновления сезона в Европе, который прерывался в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
03:00
Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» от «Милана»
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Милана» в матче 31-го тура итальянской футбольной Серии А.
03:00
МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 20 м в секунду в течение дня в городе.
03:00
В Москве и Подмосковье из-за ветра повалено 130 деревьев
В Москве и Подмосковье из-за ветра повалено 130 деревьев, сообщили ТАСС в экстренных службах.
03:00
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
В городе Рубцовск Алтайского края утонули трое находящихся под опекой детей.
03:00
В Москве 8 июля ожидается до +28 °С
В Москве в среду, 8 июля, ожидается до +28 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
03:00
В Германии за сутки выявили 397 новых случаев коронавируса
В Германии за сутки выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего COVID-19 был подтверждён у 197 341 человека, сообщает Институт Роберта Коха.
03:00
За сутки на месте ЧП в Норильске собрано 96 кубометров водонефтяной смеси
За прошедшие сутки на месте аварии на ТЭЦ в Норильске было собрано 96 куб. м топливно-водяной смеси. Об этом сообщил представитель оперативного штаба.
03:00
Почти 60 человек погибли в Японии в результате наводнений и оползней
На юго-западном японском острове Кюсю 57 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями.
03:00
У главы Центробанка Боливии выявили коронавирус
Боливийские медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у главы Центробанка латиноамериканского государства Гильермо Ортиса.
03:00
В США предлагают запретить тратить средства на контроль над нефтью в Ираке
Конгресс США предлагает запретить Пентагону тратить федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке.
03:00
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против венесуэльских чиновников
Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против ряда должностных лиц Венесуэлы.
03:00
День России предложили перенести на 1 июля
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, рассказала общественница в беседе с RT.
03:00
В России за сутки ликвидировали более 70 лесных пожаров
Российские лесопожарные службы в течение суток ликвидировали более 70 лесных пожаров на площади свыше 43,5 тыс. га, сообщает Авиалесоохрана.
03:00
Власти Колумбии продлили режим общенационального карантина
Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что власти страны приняли решение продлить до 1 августа режим общенационального карантина, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В КНР назвали условие присоединения к переговорам о ядерном оружии
Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун назвал условие, при котором китайская сторона согласится присоединиться к переговорам США и России по контролю над ядерными вооружениями.
03:00
Американский генерал усомнился в сотрудничестве России с талибами
Глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что считает малоубедительными данные о сотрудничестве России с радикальным движением «Талибан»*.
03:00
На Украине полиция задержала двух россиян
Национальная полиция Украины заявила о задержании в Киеве двух россиян, которые якобы планировали «серию тяжких преступлений».
03:00
В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер
Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Хафтар заявил о намерении изгнать войска Турции из Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о намерении изгнать войска Турции из Ливии.
03:00
Сотрудники Нацбанка Украины заявили о давлении со стороны депутатов
Сотрудники Нацбанка Украины заявили, что определённые депутаты Верховной рады оказывают политическое давление на команду НБУ.
03:00
За сутки в Колумбии выявили более 4 тысяч случаев коронавируса
За сутки в Колумбии выявили более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.