Das Erste: в Германии идут дебаты о принятии на вооружение боевых дронов

С мая в правительстве ФРГ идут дискуссии о возможном оснащении разведывательных дронов оружием, пишет Das Erste: эта идея поддерживается Минобороны, считающим, что такой шаг повысит безопасность немецких вооружённых сил и гражданского общества. Критики же говорят, что боевые дроны понижают психологический барьер для применения летального оружия.

Уже на протяжении долгого времени бундесвер использует разведывательные дроны в своих зарубежных миссиях, пишет Das Erste. Теперь же в немецком правительстве разгораются активные дебаты по поводу того, стоит ли оснащать эти дроны оружием.

По мнению самого бундесвера, а также Минобороны ФРГ, такой шаг необходим. «Боевые дроны не только повышают безопасность и уровень реагирования наших собственных сил, но и способны внести важный вклад в защиту гражданского населения», — приводит издание отрывок из отчёта немецкого Минобороны бундестагу.

Однако идею поддержали не все: критики утверждают, что таким образом будет понижен психологический барьер для применения летального оружия, пишет Das Erste. Они, в частности, ссылаются на то, как США используют дроны для охоты на террористов, совершая нацеленные убийства и нарушая международное право.

Das Erste напоминает, что дискуссия о боевом применении дронов идёт в ФРГ с мая. Эта идея была поддержана министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.