ERR: в Латвии нашли беспилотник, парализовавший в стране воздушное сообщение

В Латвии нашли пропавший беспилотник, из-за которого страна была вынуждена временно закрыть воздушное пространство. Как передаёт ERR, дрон застрял в ветках деревьев в лесу недалеко от Риги, чтобы его снять были задействованы специалисты Государственной пожарно-спасательной службы.

Беспилотник, из-за которого Латвия была вынуждена временно закрыть воздушное пространство, найден в лесу в нескольких десятках километрах от Риги. Как передаёт ERR, дрон застрял в ветках деревьев в лесу в Гаркалненском крае, а чтобы его снять были задействованы специалисты Государственной пожарно-спасательной службы.

Сейчас аппарат передан для изучения специалистам Управления гражданской авиации, которые изучают информацию с его носителей об обстоятельствах полёта.

Уже сейчас известно, что дрон приземлился на вершины деревьев 2 мая в 19:48. Сейчас ведется восстановление информации о полете беспилотника с момента потери связи с пультом управления.

Как напоминает портал, контроль над беспилотным летательным аппаратом был потерян 2 мая. Его активные поиски продолжались до вечера 5 мая. Из-за инцидента с дроном самолет авиакомпании SmartLynx Урумчи-Рига совершил посадку в Таллине.