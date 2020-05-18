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ERR: в Латвии нашли беспилотник, парализовавший в стране воздушное сообщение

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Латвии нашли пропавший беспилотник, из-за которого страна была вынуждена временно закрыть воздушное пространство. Как передаёт ERR, дрон застрял в ветках деревьев в лесу недалеко от Риги, чтобы его снять были задействованы специалисты Государственной пожарно-спасательной службы.
ERR: в Латвии нашли беспилотник, парализовавший в стране воздушное сообщение
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Беспилотник, из-за которого Латвия была вынуждена временно закрыть воздушное пространство, найден в лесу в нескольких десятках километрах от Риги. Как передаёт ERR, дрон застрял в ветках деревьев в лесу в Гаркалненском крае, а чтобы его снять были задействованы специалисты Государственной пожарно-спасательной службы.

Сейчас аппарат передан для изучения специалистам Управления гражданской авиации, которые изучают информацию с его носителей об обстоятельствах полёта.

Уже сейчас известно, что дрон приземлился на вершины деревьев 2 мая в 19:48. Сейчас ведется восстановление информации о полете беспилотника с момента потери связи с пультом управления.
 
Как напоминает портал, контроль над беспилотным летательным аппаратом был потерян 2 мая. Его активные поиски продолжались до вечера 5 мая. Из-за инцидента с дроном самолет авиакомпании SmartLynx Урумчи-Рига совершил посадку в Таллине.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
ERR Эстония Европа
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авиация беспилотник Латвия
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