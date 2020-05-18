ERR: в Латвии нашли беспилотник, парализовавший в стране воздушное сообщение

03:00
Актёр Мишель Пикколи умер в возрасте 94 лет
Во Франции умер 94-летний актёр Мишель Пикколи.
03:00
Нурмагомедов отреагировал на философский пост Исмаилова в соцсетях
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к другому отечественному бойцу смешанного стиля Магомеду Исмаилову по поводу его философского поста в социальных сетях.
03:00
Эксперт дал прогноз по летнему отдыху для россиян
Член президиума «Альянса туристических агентств России» Алексан Мкртчян дал прогноз по ситуации с летним отдыхом россиян.
03:00
Роскачество провело повторную проверку креветок
Эксперты Роскачества провели повторное исследование семи торговых марок креветок.
03:00
Глава «Росатома» оценил ситуацию с коронавирусом на предприятиях отрасли
Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в атомных городах.
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве
В Москве до 21:00 понедельника, 18 мая, прогнозируется усиление ветра до 19 м/с. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
03:00
Мишустин потребовал решить ситуацию с выплатами медикам до 19 мая
Премьер-министр Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
03:00
Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы из Китая
Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) из Китая.
03:00
Вагнер Лав рассказал, кто из футболистов ЦСКА пил водку после победы в Кубке УЕФА
Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал, кто из игроков команды пил водку после победы в Кубке УЕФА в 2005 году.
03:00
Убегавший от росгвардейцев в обсерваторе в Сочи арестован
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, который убегал от росгвардейцев в обсерваторе Сочи. Он также оштрафован на 15 тыс. рублей.
03:00
ФИФА организует благотворительный матч для борьбы с коронавирусом
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена провести благотворительный матч, вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.
03:00
Иран готов предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран готов предоставить России 14 видов медицинских изделий для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
На форуме «Армия-2020» обсудят вопросы военной медицины
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» пройдёт ряд мероприятий, посвящённых военной медицине.
03:00
Источник рассказал о состоянии отца Нурмагомедова
Тренер и отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжёлом состоянии после перенесённого инсульта.
03:00
Сценарист рассказала об истории создания сериала «Закрытый сезон»
Автор сценария сериала «Закрытый сезон» об эпидемии неизвестного вируса в курортном городке Алёна Званцова рассказала об истории его создания.
03:00
Врач рассказала о лечении первой пациентки с коронавирусом в Крыму
Заведующая инфекционным отделением Сакской районной больницы Ирина Беляева рассказала о лечении первой пациентки с коронавирусом в Крыму, которая поступила к ним в середине марта.
03:00
Экс-футболист ЦСКА: в перерыве матча со «Спортингом» Газзаев достал иконку
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что говорил главный тренер Валерий Газзаев в перерыве финального матча Кубка УЕФА со «Спортингом» в 2005-м.
03:00
Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам
Своевременная выплата денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, является приоритетом властей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
03:00
Алдонин: в Шереметьеве болельщики едва не унесли Игнашевича вместе с Кубком УЕФА
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин вспомнил, как болельщики встретили команду в Москве после победы в Кубке УЕФА в 2005 году.
03:00
«Селтик» в девятый раз стал чемпионом Шотландии по футболу после досрочного завершения сезона
Футбольный клуб «Селтик» из Глазго девятый раз подряд и 51-й раз в истории стал чемпионом Шотландии по футболу.
03:00
В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло ещё два письма из Германии
В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло два письма из Германии. Их автор — Зигмар Вильгельм Крафт из Нойёттинга.
03:00
Россия завершила вывод военных специалистов из Сербии
В Минобороны России сообщили, что последний самолёт с российскими военнослужащими, помогавшими Сербии бороться с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, вернулся на аэродром Чкаловский.
03:00
Бриггс заявил, что договорился с Тайсоном о проведении поединка
Бывшие чемпионы мира по боксу в тяжёлом весе Шеннон Бриггс и Майк Тайсон договорились о проведении поединка.
03:00
В Дагестане 60% больных коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжёлые больные с пневмонией составляют почти 60% инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Дагестане.
03:00
Червиченко назвал запоздалым решение о возобновлении РПЛ
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал намерение возобновить прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня.
03:00
Козлов оценил меры по борьбе с коронавирусом на Дальнем Востоке
Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом в дальневосточных регионах.
03:00
В пресс-службе «Московских сезонов» рассказали о программе мероприятий с 18 по 24 мая
В оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» рассказали об онлайн-программе с 18 по 24 мая.
03:00
«Союзплодоимпорт» обжалует арест в Нидерландах брендов водки
Госпредприятие «Союзплодоимпорт» прокомментировало арест принадлежащих ему водочных товарных знаков на территории Бенилюкса.
03:00
В «Рубине» приступят к тренировкам после получения результатов тестов на коронавирус
Игроки казанского футбольного клуба «Рубин» возобновят тренировки только после получения результатов тестов на коронавирус.
03:00
Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома
Президент России Владимир Путин попросил мусульман отпраздновать Ураза-байрам дома. Об этом он сказал на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
03:00
Си Цзиньпин призвал усилить политическую поддержку ВОЗ
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страны мира должны оказать активную политическую и финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для победы над коронавирусной пандемией.
03:00
Червиченко резко высказался о покупке «Спартаком» Соболева
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выкуп клубом прав на нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.
03:00
Эксперт дал прогноз по ситуации с туристическим сектором летом 2020 года в России
Основатель туристического агентства Darshan Travel, инвестор Полина Гербер назвала самые востребованные, по её мнению, направления после открытия туристического сезона в России.
03:00
Экс-хавбек ЦСКА вспомнил, как Газзаева уговаривали сбрить усы после победы в Кубке УЕФА
Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, предлагали ли игроки главному тренеру Валерию Газзаеву сбрить усы после победы в Кубке УЕФА в 2005-м.
03:00
В Москве рассказали о субсидиях для резидентов столичных технопарков
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что резиденты столичных технопарков могут претендовать на получение денежных субсидий для реализации своих проектов.
03:00
В Перми рассказали о повышении спроса на загородную недвижимость
Специалисты по недвижимости прокомментировали повышение спроса на загородные дома на фоне режима самоизоляции.
03:00
В Совфеде прокомментировали идею упростить Бюджетный и Налоговый кодексы
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал об идее корректировки Бюджетного и Налогового кодексов, которая упростит законодательство в этих сферах.
03:00
Алдонин: болельщики «Спортинга» ещё утром в день финала начали отмечать победу в Кубке УЕФА
Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин вспомнил, как болельщики «Спортинга» заранее начали праздновать победу над армейцами в финале Кубка УЕФА — 2005.
03:00
В Удмуртии завели дело из-за подделки документов для записи ребёнка в школу
В прокуратуре Республики Удмуртия завели уголовное дело из-за поддельного свидетельства о регистрации ребёнка для записи в школу.
03:00
Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Дагестане.
03:00
Власти Германии отрицают возможность обязательной вакцинации от COVID-19
Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрика Деммер заявила, что обязательной вакцинации населения Германии в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 не будет.
03:00
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки. Об этом сообщает пресс-служба организации.
03:00
КНР выделит $2 млрд пострадавшим от пандемии странам
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай в ближайшие два года выделит $2 млрд для оказания помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
03:00
Уткин: Сёмин — тренер, которому место на пенсии
Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о решении руководства московского футбольного клуба «Локомотив» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
03:00
В России число угонов автомобилей в апреле снизилось на 53%
Компания «АльфаСтрахование» сообщила о снижении числа заявленных случаев угонов автомобилей в апреле по сравнению с мартом на 53%.
03:00
СК запросил разрешение на возбуждение дел против семи судей
Следственный комитет запросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) разрешение на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей, сообщается на сайте ВККС.
03:00
Ураза-байрам в Башкирии отпразднуют в режиме онлайн
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в этом году из-за эпидемиологической обстановки празднование Ураза-байрама пройдёт в режиме онлайн 24 мая.
03:00
Семак подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «2 + 1»
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал подробности о контракте с главным тренером команды Сергеем Семаком, который планируется заключить до конца мая.
03:00
В Удмуртии запустили производство медицинских кроватей
Министр промышленности и торговли Республики Удмуртия Виктор Лашкарёв заявил, что предприятия региона организовали производство медицинских кроватей.