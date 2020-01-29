Der Spiegel: Германия свернула многомиллионный проект собственного дрона-разведчика

Минобороны ФРГ объявило о прекращении многолетних работ над созданием собственного разведывательного дрона для бундесвера, сообщает Der Spiegel. Причиной стали непомерные расходы: как пишет издание, к 2013 году в проект уже было инвестировано €600 млн. В результате, немецкая армия продолжит использование обычных самолётов-разведчиков.

Министерство обороны ФРГ свернуло процесс разработки разведывательного дрона для немецкой армии из-за чрезмерных расходов, пишет Der Spiegel. В минувший понедельник представители министерства сообщили о прекращении проекта в бундестаге. Отмечается, что для дрона уже были разработаны специальные сенсоры, которые теперь будут использованы на самолётах Global 6000.

Как отмечает издание, ситуация с дроном стала очередной неудачей немецкого оборонительного ведомства. Создание собственного разведывательного беспилотника для бундесвера планировалось ещё много лет назад. Его предполагалось использовать в зарубежных операциях для фоторазведки и прослушивания радиосвязи.

Первый удар проекту был нанесён в 2013 году, когда выяснилось, что разрешение на эксплуатацию дронов будет стоит дороже, чем они сами, пишет Der Spiegel. В результате, бывший тогда главой Минобороны ФРГ Томас де Мезьер решил остановить разработку: на тот момент в проект уже было инвестировано €600 млн. Однако преемница де Мезьера Урсула фон дер Ляйен решила не сворачивать работы полностью и использовать уже готовые сенсоры для другого дрона. Выбор пал на американский беспилотник «Тритон».

Теперь же Минобороны вынуждено признать, что просчиталось ещё раз, пишет издание. Расходы на три «Тритона» оказались непомерно высокими: в итоге министерству пришлось констатировать, что профинансировать проект оказалось невозможно.

По словам эксперта по обороне от партии зелёных Тобиаса Линднера, решение о прекращении проекта является правильным, однако «путь к осознанию этого был очень долгим». Что касается представителей армии, то они негативно восприняли новость о прекращении разработок, поскольку это означает, что в рамках разведывательных миссий бундесверу придётся рисковать пилотируемыми самолётами. Кроме того, такие самолёты-разведчики уступают дронам в длительности полёта.

Для Германии отказ от своих дронов может обернуться дополнительными неприятностями, отмечает Der Spiegel. Бундесвер обещал к 2025 году предоставить НАТО три разведывательных дрона, однако теперь эта задача не может быть выполнена.