People's Daily: Россия делает ставку на «умный» беспилотный бой

Демонстрация беспилотника «Охотник» говорит о решимости и внимании, которое российская армия уделяет сфере боевых действий с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как пишет People's Daily, это также говорит о наступлении эпохи «умного» беспилотного боя, поэтому Россия и сконцентрировала усилия на развитии боевых подразделений, оснащённых подобными беспилотниками для того, чтобы быть готовой к изменению внешнего облика и сути войны будущего.

Говоря о разработках дронов, первым делом на ум приходят США. За последние годы Россия практически ничем не отличилась в данной сфере, однако, как пишет People's Daily, демонстрация беспилотника С-70 «Охотник» и заявление о намерении завершить работу по принятию его на вооружение в течение ближайших лет фактически говорит о решимости и внимании, которое российская армия уделяет сфере беспилотных боевых действий.

Как отмечает издание, своим первым полётом С-70 нарушил традицию, в соответствии с которой беспилотники в России всегда применялись исключительно с целью разведки. Подразделения, оснащённые С-70, стали способны выполнять как разведывательные, так и боевые задачи, более эффективно содействуя российским войскам в проведении операций и создании устрашающего облика по всему миру.

Вес С-70 составляет около 20 тонн, при горизонтальном полёте он может развивать скорость до 920 км/ч и подниматься на 10 500 м. Невидимость беспилотника обеспечивает корпус, изготовленный из композитных материалов, стелс-покрытие, как у Су-57, и конструкция «летающее крыло». Всё это улучшает его характеристики в маршевом полёте на дозвуковой скорости, а неизменный размах крыла помогает достичь большую дальность полёта. В С-70 нет кабины пилота, из-за чего отпадает необходимость оснащать его системой жизнеобеспечения, что, в свою очередь, позволяет разместить более крупный топливный бак и отсек для ракет.

Как пишет автор материала, с появлением «Охотника» пополнились ряды беспилотников-невидимок. Это происходит потому, что крупные державы стремятся как можно быстрее обновить свою военную авиацию, поскольку произошли радикальные изменения в военной теории и искусственный интеллект начал занимать решающее место в войне будущего.

«В настоящее время искусственный интеллект переживает бурное развитие, технологически совершенствуется, расширяется сфера его применения. В эпоху искусственного интеллекта неизбежно и в больших количествах будут возникать новые военные учения, знаменуя собой появление нового современного оружия, и беспилотники — явное тому подтверждение», — пишет автор статьи.

Как заключает издание, появление российского беспилотника «Охотник» говорит о наступлении эпохи «умного» беспилотного боя. И хотя неизвестно, что будет дальше, ясно то, что стремление вступить в эпоху «умного» беспилотного боя уже не остановить.

«При современном международном положении Россия сконцентрировала усилия на развитии боевых подразделений, оснащённых беспилотниками вроде С-70, чтобы быть готовой к изменению внешнего облика и сути войны будущего», — подводит итог издание.