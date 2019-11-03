Daily Mirror: британские военные опасаются российского шпионажа — слишком много беспилотников

Британские военные обеспокоены ростом числа беспилотников на территории страны, сообщает Daily Mirror. Как отмечает издание, это заставляет Великобританию опасаться шпионажа со стороны России и Китая.

Британские военные опасаются шпионажа со стороны России и Китая в связи с учащением случаев появления беспилотников вблизи военных объектов страны, сообщает Daily Mirror.

Как отмечает издание, речь идёт о настоящей «эпидемии». Так, за последние три года беспилотники подлетали к британским военным базам, в том числе к наиболее секретным, более 150 раз.

По данным британской разведки, за некоторыми из нападений с использованием дронов «почти наверняка» стояли иностранные шпионы.

«Многие инциденты могут быть безвредными, но было бы наивно полагать, что некоторые из них не являются попытками иностранных спецслужб, таких как российские и китайские, раздобыть информацию и проверить безопасность», — предупредил офицер британской армии в отставке Ричард Кемп.

По словам Кемпа, как правительства разных стран, так и террористы всё чаще прибегают к использованию беспилотных технологий. При этом приобрести подобный летальный аппарат, способный подниматься на высоту сотен метров и избегать обнаружения, можно менее чем за £500.

По оценкам экспертов, на территории Великобритании действуют тысячи российских беспилотников. При этом директор Центра российских и евразийских исследований Общества Генри Джексона Эндрю Фоксолл полагает, что чуть ли не половина из 150 тыс. эмигрантов из России могут осуществлять шпионскую деятельность на территории страны.

В свою очередь, британский генерал Марк Карлтон-Смит отметил, что Россия «неоспоримо» представляет серьёзную угрозу для Великобритании.

Вместе с тем, как пишет Daily Mirror, в Министерстве обороны Великобритании не стали напрямую комментировать заявления, отметив, что «применяют комплекс мер безопасности для противодействия всем возможным угрозам».