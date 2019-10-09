New York Times поведала о «секретном отделе ГРУ по дестабилизации в Европе»

Издание The New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб сообщает, что в России существует секретное подразделение ГРУ под названием «войсковая часть 29155», которое специализируется по акциям по дестабилизации ситуации в Европе. Источники издания заявили, что неизвестно, как часто мобилизуются оперативники этой «секретной части», однако именно они стоят за отравлением Скрипалей, дестабилизацией ситуации в Молдавии и попыткой госпереворота в Черногории.

Работники западных спецслужб пришли к выводу, что кампания по дестабилизации в Молдавии, отравление торговца оружием в Болгарии, неудавшийся государственный переворот в Черногории и отравление Скрипалей — звенья одной цепи. Как пишет The New York Times, эти операции, а возможно, и многие другие, проводились в рамках «скоординированной и продолжающейся кампании по дестабилизации ситуации в Европе, проводимой элитным подразделением в составе российской разведывательной системы, имеющим навыки осуществления подрывной деятельности, саботажа и совершения убийств».

Как пишет издание, группа, известная как «войсковая часть 29155», действует, по меньшей мере, 10 лет, но западные спецслужбы обнаружили её лишь недавно. По словам представителей разведки четырёх западных стран, неизвестно, как часто мобилизуются оперативники этой части, и они предупреждают, что узнать, когда и где её оперативники нанесут удар, невозможно.

«Это подразделение ГРУ, которое активно действует на протяжении многих лет по всей Европе. Было неожиданностью то, что русские, ГРУ, оперативники этой войсковой части почувствовали себя безнаказанными настолько, что начали вести эту крайне враждебную деятельность в дружественных странах. Это стало шоком», — рассказал изданию сотрудник службы безопасности из Европы, согласившийся обсуждать вопросы, представляющие собой секретную информацию, на условиях анонимности.

Но хотя о самой в/ч 29155 известно немного, доступна кое-какая информация из российских открытых источников. Так, якобы отставной офицер ГРУ, знающий о войсковой части 29155, рассказал, что она специализировалась на подготовке «диверсионных операций, групповых или индивидуальных — взрывов, убийств, всего чего угодно».

Кроме того, согласно российским открытым источникам, начальник части генерал Аверьянов живёт в ветхом доме советских времён в нескольких кварталах от части и ездит на машине российского производства — ВАЗ 21053 1996 года выпуска. В командировках оперативники часто останавливаются в дешёвых гостиницах в одном номере, чтобы сэкономить. Всё это, пишет автор материала, говорит о том, что, часть хоть и является элитной, её бюджет сильно ограничен.

* Комментарий ИноТВ:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил данную публикацию The New York Times о существовании тайного подразделения ГРУ для дестабилизации Европы с «криминальным чтивом». «Подобные публикации — это, скажем так, из разряда криминального чтива», — заявил Песков.