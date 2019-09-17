Сноуден: я хотел не сжечь АНБ дотла, а лишь реформировать его

Разоблачитель Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил в интервью MSNBC, что не хотел скрываться в России, но другие страны не решились предоставить ему убежище из-за давления со стороны высокопоставленных вашингтонских чиновников. При этом Сноуден заверил американцев, что вовсе не стремился навредить спецслужбам своей страны, а лишь хотел их «реформировать».

И снова здравствуйте. Решение Эдварда Сноудена рассказать общественности о своей некогда секретной работе на наше правительство поставило под угрозу всё, что он знал. Его жизнь в Америке, его работу и его личные отношения. Вот ещё один фрагмент нашей беседы.



Как относятся к вашему поступку ваши родители? Из книги мы узнаём о них гораздо больше, чем знали раньше. Они оба из «глубинного государства» — в кавычках, конечно. Мы узнаём, что они оба в своей жизни имели различные степени допуска к секретной информации.



ЭДВАРД СНОУДЕН, разоблачитель АНБ: Да, я из семьи федералов. Мой отец работал на вооружённые силы, моя мать работает в судебной системе. Все мои предки состояли на государственной службе. Так что, думаю, им было непросто. И я буду вечно благодарен им — в частности за то, что они до сих пор меня поддерживают и верят, что я поступил правильно.



Вы рисуете образ, который некоторым из нас знаком: по своему воспитанию вы были совершенно американским ребёнком. Но каждый день вы просыпаетесь в России, каждую ночь ложитесь спать в России. Предпринимаете ли вы активные усилия, чтобы выбраться оттуда? Ищете ли вы политического убежища где-то ещё, как об этом сообщалось?



ЭДВАРД СНОУДЕН: Это не активный поиск, не что-то новое. Это важный факт из прошлого, особенно для тех, кому я не нравлюсь, для тех, кто во мне сомневается, кто слышал обо мне ужасные вещи. У меня никогда не было намерения попасть в Россию. Я направлялся в Латинскую Америку, в конечном счёте я надеялся прибыть в Эквадор.



Я просил политического убежища в 27 странах мира — в странах, традиционно являющихся союзниками США: во Франции, Германии, Норвегии. Мне казалось, что правительство США и американская общественность могли бы спокойно отнестись к тому, что разоблачитель находится там.



Однако каждый раз, когда одно из этих правительств было почти готово впустить меня, в их министерствах иностранных дел раздавался телефонный звонок, и на другом конце был очень высокопоставленный американский чиновник. Один из двух: тогдашний госсекретарь Джон Керри или тогдашний вице-президент Джо Байден. И они говорили: «Послушайте! Нам неважно, что говорит закон, можете вы это сделать или нет, мы понимаем, что защита разоблачителей и предоставление убежища — это вопрос прав человека. Если хотите, можете так и сделать. Но если вы защитите этого человека, если вы выпустите этого парня из России, будут последствия. Мы не скажем, какие именно, но ответные меры будут».



Я по сей день говорю: «Послушайте! Если правительство Соединённых Штатов… если эти страны готовы открыть двери, это не враждебный акт, а дружественный». Если уж на то пошло, если правительство США так беспокоится насчёт России, разве оно не должно радоваться, что я уеду? Однако мы видим, как они всеми силами мешают мне уехать. Я бы спросил вас почему.



Догадываюсь, что Джо Байден — не ваш кандидат на выборах 2020 года!



ЭДВАРД СНОУДЕН: Да у меня нет какой-то позиции насчёт президентской гонки 2020 года. Послушайте, это непросто — работать в исполнительной власти, быть у власти. Приходится принимать непопулярные решения.



Что если кто-то скажет: «Помогите нам лучше защитить наши выборы от атак, с вашими-то навыками»?



ЭДВАРД СНОУДЕН: Я бы сразу же предложил свою помощь, им даже не пришлось бы платить мне за это. Напомню, я сам вызвался работать на ЦРУ и АНБ. И когда я решился разоблачить массовый сбор данных… И здесь надо сказать прямо, что суды признали это нарушением закона со стороны правительства, а один суд заявил, что, вероятно, имело место нарушение конституции…



Итак, я не возражаю против того, чтобы помогать правительству. Я выступил вперёд не для того, чтобы сжечь АНБ дотла, а для того, чтобы его реформировать, помочь ему вернуться к идеалам, которые мы все должны разделять. Итак, когда моё правительство будет готово, когда оно захочет, чтобы я помог ему, вне всяких сомнений, я помогу.



Большое спасибо, Эд Сноуден. Удачи с книгой!



ЭДВАРД СНОУДЕН: Всегда рад, Брайан. Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 16 сентября 2019 года.