Die Welt: Сноуден заявил, что был бы не против перебраться в Германию

Срок политического убежища, предоставляемого Эдварду Сноудену Россией истекает в 2020 году, и пока неясно, будет ли он продлен, сообщает Die Welt. По словам самого Сноудена, он был бы не против получить политическую защиту от Германии, однако европейские правительства боятся его и стремятся не допустить его приезда.

Срок предоставляемого Россией убежища экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену истекает в начале 2020 года, сообщает Die Welt. В связи с этим, Сноуден рассчитывает перебраться в Германию или в какую-либо другую страну ЕС.

«Предоставление мне убежища в Германии сегодня уже не будет рассматриваться как действие, враждебное США. Это очевидно каждому, кто имеет объективный взгляд на историю», — заявил Сноуден в своём интервью для издания.

Кроме того, Сноуден обвинил Германию и Францию в бездействии, отметив что Берлин и Париж ничего не предприняли в его деле. «Я бы с радостью получил политическую защиту от Германии или Франции и подал бы прошение об убежище, однако местные правительства искали поводы, чтобы не допустить моего приезда», — заявил Сноуден.

По его словам, в раскрытой им информации не было ничего, что могло бы нанести вред людям. «Полагаю, европейские правительства боятся меня», — приводит Die Welt слова Сноудена.

Издание напоминает, что Эдвард Сноуден с 2013 года живёт в России: срок его убежища истекает в 2020, году и пока неизвестно, будет ли он продлён. США требуют высылки Сноудена, поскольку тот раскрыл информацию о всемирной слежке, осуществляемой американским Агентством национальной безопасности (АНБ).