CBS News: российские шпионы нашли способ использовать уязвимость ФБР

Задолго до выборов 2016 года ФБР обнаружило, что российские разведчики могут перехватывать переговоры его агентов, сообщает CBS News со ссылкой на эксклюзивный репортаж Yahoo News. Как отмечает один из авторов репортажа, спецслужбы США задались вопросом, нет ли в их рядах крота, работающего на Москву.

В эксклюзивном репортаже от Yahoo News говорится, что российские шпионы имели, цитирую, «поразительный несанкционированный доступ» к американским разведданным задолго до выборов 2016 года.



Yahoo поговорил более чем с 50 бывшими и действующими сотрудниками разведки и структур национальной безопасности о брешах в защите целого ряда американских институтов. Во многих случаях российские шпионы перехватывали информацию на территории США.



В написании репортажа участвовала Дженна Маклафлин — репортёр Yahoo News по национальной безопасности и расследованиям. Сейчас она с нами на связи из нашего вашингтонского бюро.



Расскажите, Дженна, какого рода информацию могли заполучить русские, пользуясь этим несанкционированным доступом?



ДЖЕННА МАКЛАФЛИН, корреспондент Yahoo News: Конечно. В 2012 году ФБР осознало, что у него проблемы. (Русские. — ИноТВ) получили несанкционированный доступ не только к их переговорам по рации, но и к сотовым телефонам ФБР. Были опасения за информацию о местонахождении агентов ФБР, об их способах слежки за русскими шпионами на территории США. В результате этого русские шпионы могли действовать свободно, встречаться со своими источниками и обмениваться информацией, оставаясь незамеченными.



Известно ли нам, как ФБР обнаружило свою уязвимость?



ДЖЕННА МАКЛАФЛИН: Как сказано в нашем репортаже, ФБР само собрало разведданные, из которых стало ясно, что оно уязвимо. Неизвестно, откуда именно поступила эта информация. Но, сумев это обнаружить, они начали укреплять безопасность. Конечно же, главный вопрос, который их беспокоил, заключался в том, сколько времени прошло, прежде чем они это осознали.



В вашей статье упоминаются опасения, что в США мог быть крот, помогавший русским. Что рассказал вам об этих опасениях бывший сотрудник разведки?



ДЖЕННА МАКЛАФЛИН: Конечно. Вся американская контрразведка, все, так сказать, «охотники на шпионов» были крайне озабочены тем, есть ли кроты в таких агентствах, как ЦРУ и ФБР. И нам сказали, что в любой конкретный момент времени в разведывательных агентствах ведутся контрразведывательные расследования, зачастую много расследований. Это важнейший приоритет (разведывательного. — ИноТВ) сообщества. То есть вы всегда задаётесь вопросом: это шпион или технический недосмотр?



В июле, давая показания о российском вмешательстве в выборы 2016 года, бывший спецпрокурор Роберт Мюллер предупредил конгресс, что риск остаётся. Цитирую: «Они занимаются этим, пока мы здесь сидим». Американские власти готовы к новым выборам? В вашем репортаже есть какая-то информация на этот счёт?



ДЖЕННА МАКЛАФЛИН: Прекрасный вопрос. Конечно же, российские шпионы, собирающие информацию на территории США, — это одна сторона их деятельности. Другой аспект — это продолжающаяся дезинформация в социальных сетях. Американские власти готовятся. Они сочли, что успешно предотвратили вмешательство во время промежуточных выборов 2018 года. Но то, что делает Россия… Мюллер хотел, чтобы из его расследования мы поняли, что они не остановятся, США — для них враг номер один, и борьба и впредь будет тяжёлой. Учитывая то, какие у президента отношения с разведсообществом, это и дальше будет непросто.



В вашей статье всё расписано очень подробно, Дженна. Большое спасибо, что нашли для нас время, Дженна Маклафлин.



ДЖЕННА МАКЛАФЛИН: Спасибо, Рина.



Дата выхода в эфир 19 сентября 2019 года.