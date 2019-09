«Колоссальный провал»: экс-агент ЦРУ рассказал CNN о последствиях «эвакуации крота» в российском правительстве

По информации CNN, осведомитель ЦРУ, предположительно работавший в российском правительстве, был эвакуирован, поскольку разведслужба усомнилась в способности президента США Дональда Трампа «держать язык за зубами». Об этом в эфире телеканала заявил экс-агент ЦРУ Роберт Бэр. По его словам, с эвакуацией крота по деятельности американской разведки в Москве был нанесён существенный удар — и она фактически «ослепла».

Аналитик по вопросам разведки и безопасности CNN и бывший агент ЦРУ Роберт Бэр выходит с нами на связь из Колорадо. Боб, какая у вас была первая реакция на сообщение моего коллеги Джима Шутто о том, что президент Трамп и недоверие к нему разведсообщества частично привели к эвакуации, как бы я это описал, очень ценного источника информации?

РОБЕРТ БЭР, экс-агент ЦРУ: Прежде всего, насколько я знаю, ни во времена холодной войны, ни в последнее время в стенах Кремля не было наших агентов. Так что этот человек был очень и очень полезен. И решение ЦРУ о его эвакуации, принятое по той причине, что они не могут доверять президенту, выглядит крайне логично. Ведь Трамп выдал совершенно секретную информацию российскому послу и российскому министру иностранных дел. А затем он взял и заявил: «Я в своём праве». Так что если он в своём праве, то почему он не может выдать русским и этого агента?

На этот вопрос они ответа не знали. Никто не пойдёт в Белый дом и не скажет: «Мы эвакуируем этого человека, потому что мы не доверяем президенту». Такое никогда не напишут в документе и не скажут напрямую. Однако на месте ЦРУ, если бы мне приходилось иметь дело с нашим президентом в Белом доме и учитывать его неспособность держать язык за зубами, я бы тоже эвакуировал этот источник.

Что вы думаете насчёт опровержения этой новости со стороны Белого дома и ЦРУ?

РОБЕРТ БЭР: Это вынужденный шаг. Это похоже на ситуацию с Национальным управлением океанографических и атмосферных исследований и «маркергейтом»*. Нельзя просто взять и сказать: «Мы не доверяем президенту». Так сказать не может ни директор ЦРУ, ни любой другой сотрудник. Я уверен, что они получили инструкцию всё отрицать. Но давайте начистоту: об этом стало известно из многочисленных источников, об этом узнала The New York Times… Ник, послушайте. В 2016 году у The New York Times была информация про источник в Кремле. Но они её не опубликовали, потому что Белый дом и ЦРУ попросили этого не делать. Так что, по сути, получается, что ЦРУ больше доверяет The New York Times, чем президенту Соединённых Штатов. Эта история ходит уже давно, и в ней всё сходится… Но даже если взглянуть на опровержение ЦРУ, то вы увидите, что это не совсем опровержение. Они просто заявили, что когда принимается решение об эвакуации, они имеют дело с фактами. Вот что они заявили.

Подозреваю, что на разработку подобного источника уходит много времени. Иными словами, что же США потеряли в результате эвакуации этого человека?

РОБЕРТ БЭР: Как я уже говорил, в стенах Кремля ни разу не было агента ЦРУ или какой-либо другой американской спецслужбы. Я уверен, что всё так и есть, а этот человек, возможно, просто пришёл в одно из наших посольств. Так что нам просто очень повезло, что он оказался у нас. Он терпеливо поднимался по карьерной лестнице и получил назначение в Кремль. Кстати говоря, он первым сказал: «Послушайте, русские вмешиваются в выборы на стороне Трампа». Это колоссальный провал, и мы, по сути, теперь вынуждены читать между строк. В Москве мы, по большому счёту, ослепли.

Выживет ли этот человек? Я имею в виду, мы же говорим о президенте Путине, бывшем сотруднике КГБ. Мы все помним дело Сергея Скрипаля. В таких случаях русские редко когда пускают дело на самотёк. Опасаетесь ли вы за безопасность этого человека?

РОБЕРТ БЭР: У нас есть поговорка, что КГБ хвостов не оставляет. Они могут сохранить его личность в тайне, но могу сказать наверняка: когда речь идёт о таком предательстве, если Путин его найдёт, то он его убьёт.

С нами был Роберт Бэр из Колорадо. Большое спасибо, что уделили время.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2019 года.

* Инцидент, в ходе которого Трамп маркером на карте дорисовал зону поражения урагана «Дориан», чтобы она соответствовала его предыдущим заявлениям (прим. ИноТВ).



* Комментарий ИноТВ: Человек, которого СNN назвал информатором ЦРУ, эвакуирован из России в 2017 году, в Управделами президента не работал. Об этом сообщила представитель управления Елена Крылова.