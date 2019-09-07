Бывший контрразведчик ФБР: Трампом легко манипулировать, если тешить его самолюбие

Поведение Дональда Трампа подрывает доверие союзников Америки и вселяет смелость в Ким Чен Ына и Владимира Путина, заявляет в интервью MSNBC бывший заместитель директора ФБР по контрразведке Фрэнк Фильюцци. По его словам, манипулировать нынешним президентом США очень просто: достаточно ему польстить.

Фрэнк Фильюцци, вы приоткрыли завесу тайны над тем, как контрразведка составляет психологические портреты некоторых деятелей. Я задавала этот вопрос бывшему директору (ЦРУ. — ИноТВ) Бреннану и другим представителям разведывательного сообщества. Какую характеристику вы бы дали Дональду Трампу?



ФРЭНК ФИЛЬЮЦЦИ, бывший заместитель директора ФБР по контрразведке: Думаю, мыслить в таких категориях полезно. Представим себе, что он, как многим бы хотелось, не президент Соединённых Штатов, а глава какого-то другого государства. Какую бы мы дали оценку?



Во-первых, в начале этой передачи мы говорили о том, как ему приходится обрабатывать правду, придавать ей определённую форму, чтобы она была ему удобна, чтобы она соответствовала его представлениям о самом себе.



Одна из особенностей, которые привлекли бы внимание при составлении характеристики, заключается в том, что он постоянно говорит и пишет о себе в третьем лице. Это во многих смыслах тревожно. Он может сказать что-то вроде: «Дональд Дж. Трамп официально заявляет то-то». Он не скажет: «Я заявляю». И тут мы возвращаемся к тому, о чём говорили вначале: он представляет всё в таком свете, будто он обладает каким-то нечеловеческим могуществом. Он развоплощается, отстраняется от реальности и говорит о себе самом чуть ли не как о другой сущности.



Где мы такое видим? В таких местах, как Северная Корея. Ким Чен Ын и его предшественники — все они в глазах своих граждан нечто вроде полубогов. Они никогда не могут быть неправы, потому что они богоподобны. Их никогда нельзя критиковать, потому что они всегда правы. И проблема с теми, кто должен быть всегда прав, даже когда неправ, — это потеря значимости и авторитета в глазах наших союзников, причём наши противники считают, что вами легко манипулировать и что вы даёте им право делать всё, что им вздумается. И мы видим, как это происходит, на примере Путина и Северной Кореи.



Фрэнк, возвращаясь к некоторым вопросам, которые я задавала вам в начале программы… Если бы вы спросили меня, стороннего человека, кто наиболее точно разгадал психологию Дональда Трампа, я бы сказала, что саудовцы. Они разместили его портрет на стене отеля, потанцевали, он прикоснулся к шару… А потом — подумать только! — Хашукджи оказался убит и расчленён, а Дональд Трамп на передовой заявляет: «Нет-нет-нет! Не верьте (директору ЦРУ. — ИноТВ) Джине Хаспел! Не верьте своим глазам! Не верьте своим ушам! Я верю, что убийцы действовали сами по себе!» У всех на виду ему угодили — и он оказал ответную услугу! Так ли им тяжело разгадать Дональда Трампа?



ФРЭНК ФИЛЬЮЦЦИ: Нет, им легко манипулировать, если любезничать с ним и тешить его самолюбие. И мы видим это во время государственных визитов, когда перед ним расстилают красную ковровую дорожку. Мы видим это в случае с Северной Кореей. Задумайтесь, как часто Трамп упоминает эти «прекрасные письма» от Ким Чен Ына. Всё это направлено на то, чтобы потешить его самолюбие. Ким Чен Ын его разгадал — и поэтому может безнаказанно запускать ракету за ракетой. С ним (Трампом. — ИноТВ) формула очень проста: потешь самолюбие — получи то, что хочешь.



Дата выхода в эфир 05 сентября 2019 года.