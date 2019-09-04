Washington Post: поздравив Польшу с годовщиной начала войны, Трамп превзошёл сам себя

В своём недавнем послании Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, президент США давно известен своими неуместными комментариями, причиной которых является его недостаточная осведомлённость о происходящем в мире.

Дональд Трамп известен своими неуместными комментариями в отношении иностранных государств, пишет The Washington Post. Часто это происходит из-за его недостаточной осведомлённости — однако в минувшие выходные он превзошёл сам себя.

Президента США спросили о том, есть ли у него послание для Польши, которая в эти дни памятует о начале Второй мировой войны — и в ответ Трамп решил высказать полякам свои поздравления.

«Я хочу поздравить Польшу. Это великолепная страна с великолепными людьми. В нашей стране также живёт много поляков: около 8 млн человек. Мы любим наших польских друзей. И я скоро буду в Польше», — заявил Трамп.

Издание напоминает, что в минувшее воскресенье исполнилось 80 лет с момента нападения нацистской Германии на Польшу: в ходе войны погибла пятая часть польского населения. Эта дата отмечается как день памятии и скорби, а вовсе не как день триумфа — потому слова Трампа пришлись совершенно не к месту.

Как пишет The Washington Post, существует множество примеров того как президент США давал очень размытые ответы на вопросы о происходящем в различных странах. Обычно такие ответы включают в себя поздравления в адрес страны, ремарки о том, как хорошо у неё идут дела, а также неконкретные примеры событий, произошедших в данной стране. К примеру, недавно Трампа попросили прокомментировать ситуацию в Колумбии, где повстанческая группировка FARC объявила о разрыве мирного соглашения, создав, таким образом, угрозу возобновления гражданской войны. Однако Трамп не смог дать конкретного ответа — есть вероятность того, что он вовсе не знает, что такое FARC, отмечает издание.