Times: за полтора года переговоров с Трампом Ким построил ещё около 10 ядерных боеголовок

Из-за отсутствия какого-либо дипломатического соглашения между США и КНДР Пхеньян продолжает производить расщепляющиеся материалы, пишет The Times со ссылкой на бывшего директора Лос-Аламосской национальной ядерной лаборатории Зигфрида Хекера. По словам учёного, за полтора года переговоров Дональда Трампа с Ким Чен Ыном Северная Корея, скорее всего, создала около 10 новых ядерных боеголовок в дополнение к 30 существовавшим ранее.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын за полтора года, в течение которых шли переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова, обзавёлся дополнительно десятью ядерными боеголовками, пишет The Times со ссылкой на бывшего директора Лос-Аламосской национальной ядерной лаборатории Зигфрида Хекера. По словам последнего, теперь у КНДР, скорее всего, около 40 боеголовок.
Учёный уже предупредил, что дипломатические отношения между американским президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном находятся сейчас в критическом состоянии и что отсрочка решения этого вопроса позволяет Северной Корее нарастить свой ядерный арсенал.
Хекер вместе со своими коллегами призвал правительство США отказаться от требований о всеобъемлющей сделке, которая уже помешала саммиту между Трампом и Кимом в начале этого года, и вместо этого согласиться на ряд более мелких, постепенных шагов, которые со временем должны укрепить доверие между странами.
«[Дипломатический] процесс в настоящее время дышит на ладан, при этом время и обстоятельства работают против него, — пишут учёные на сайте 38 North, управляемом аналитическим центром Stimson Centre в Вашингтоне. — Чем дольше Соединённые Штаты ждут, как они считают, более удачной сделки, тем больше риск, что возможность для действий будет упущена и что будущие участники переговоров столкнутся с ещё более сложной ситуацией, когда у Северной Кореи будет гораздо более продвинутый ядерный и ракетный потенциал».
Зигфрид Хекер был одним из немногих иностранцев, которые в 2010 году побывали на основных объектах ядерной программы КНДР. Он считает, что Пхеньян продолжает создавать ядерные боеголовки.
«Из-за отсутствия какого-либо дипломатического соглашения Север продолжает производить расщепляющиеся материалы», — считает он.
По его мнению, за последние 18 месяцев КНДР построила ещё около 10 бомб в дополнению к 30, которые уже имелись на конец 2017 года.
«Скорее всего, Северная Корея продолжала совершенствовать конструкцию своих вооружений и проводить эксперименты, за исключением ядерных испытаний», — полагает Хекер.
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