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NBC: у Ким Чен Ына нашли подлодку, способную запускать баллистические ракеты

Материал представлен в переводе ИноТВ
Со стороны Северной Кореи, похоже, образовалась новая ядерная угроза, передаёт NBC. Это первая подводная лодка КНДР, с которой можно осуществлять пуски баллистических ракет, отмечает телеканал со ссылкой на новые спутниковые снимки.
Новые спутниковые снимки из Северной Кореи, возможно, намекают на существование новой крупной ядерной угрозы со стороны этого режима. По словам двух экспертов в области национальной безопасности, речь идёт о первой подводной лодке Ким Чен Ына, способной осуществлять пуски баллистических ракет. Похоже, никаких испытаний пока не предвидится, но, по всей видимости, всё это подтверждает слова Кима, озвученные им в прошлом месяце во время осмотра новой субмарины.
 
ВИКТОР ЧА, бывший директор отделения азиатских дел при Совете национальной безопасности США: Речь идёт о пуске ракет с ядерной боевой частью с субмарины, а это означает, что их было бы очень сложно отследить, очень сложно взять на прицел, очень сложно упреждающе остановить.
 
Всё это ещё больше доказывает, что, несмотря на проведённые за последние 14 месяцев три встречи с президентом Трампом, Ким расширяет и улучшает свой арсенал вооружений, а не занимается денуклеаризацией, как он обещал.
 
Тем не менее президент продолжает преуменьшать значимость недавней серии пусков ракет малой дальности, которые запрещены ООН.
 
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я уверен в том, что в конце концов Ким Чен Ын, которого я очень хорошо узнал, поступит правильно.
 
АНДРЕА МИТЧЕЛЛ, старший международный корреспондент NBC: Как ожидается, Ким Чен Ын в четверг выступит с речью на нечасто проводящемся — втором в этом году — заседании его безвольного Национального собрания. Возможно, это способ отправить сигнал о том, что он, наконец, готов возобновить ядерные переговоры с США.
 
Дата выхода в эфир 28 августа 2019 года.
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источник
NBC США Северная Америка
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Дональд Трамп Ким Чен Ын ООН подводная лодка Северная Корея США ядерное оружие
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