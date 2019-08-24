CNN: «утренняя побудка» для Сеула — Пхеньян вновь запустил две ракеты

Северная Корея в очередной раз провела испытания ракет малого радиуса действия, устроив «побудку» для военного и политического руководство своих южных соседей, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Дэвид Кулвер, ситуация с постоянными ракетными испытаниями Пхеньяна усугубляется ухудшением отношений между Сеулом и Токио, что привело к тому, что Южная Корея собирается разорвать договор об обмене развединформацией с Японией.

Судя по всему, Северная Корея в очередной раз провела ракетные испытания. Южнокорейские военные утверждают, что они засекли два реактивных снаряда, которые, скорее всего, являются баллистическими ракетами малого радиуса действия. Запуск состоялся ранним утром в субботу, а сами ракеты отправились в сторону моря между Корейским полуостровом и Японией. Это уже стало регулярным событием: если вы посмотрите на календарь, то вы увидите, что это уже седьмые испытания за последние несколько недель. Дэвид Кулвер следит за развитием событий из Сеула в Южной Корее. Дэвид?



ДЭВИД КУЛВЕР, корреспондент CNN: Сирил, произошла очередная утренняя побудка для военных и политического руководства Южной Кореи. Только что состоялось заседание Совета по национальной безопасности, который попытался собрать последние данные об этих двух реактивных снарядах, которые, как нам известно, поднялись в воздух рано утром в субботу с северокорейской территории.



По информации южнокорейского Объединённого комитета штабов, дистанция полёта составила около 380 километров — такое расстояние прошла, по крайней мере, одна из ракет. Как вы уже отметили, стрельбы проходят довольно часто: речь идёт уже о пятом запуске только за этот месяц и о девятом с мая. Перед своим отправлением на саммит G7 президент Дональд Трамп прокомментировал это событие. Давайте послушаем.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Ким Чен Ын, по моему мнению, ведёт себя со мной достаточно честно. Будем следить за ситуацией. Посмотрим, что будет дальше. Он любит испытывать ракеты, но мы не ограничивали его в испытаниях баллистических ракет малого радиуса действия. Посмотрим, что будет дальше.



ДЭВИД КУЛВЕР: Возможно, что сам он Кима в испытаниях ракет малого радиуса действия и не ограничивал, однако стрельбы противоречат требованиям Совбеза ООН. Кроме того, не следует забывать, что даже ракеты малого радиуса действия нельзя сбрасывать со счетов. Совсем наоборот: военных экспертов эти испытания тревожат по той причине, что ракеты могут добить до Южной Кореи, Японии, а также использоваться для удара по десяткам тысяч американских военнослужащих и членам их семей, которые находятся в этих районах.



Всё это происходит на фоне ухудшения отношений между Южной Кореей и Японией. Буквально пару дней назад стало известно, что Южная Корея хочет разорвать договор об обмене разведданными с Японией. И это скажется на событиях, подобных нынешним утренним стрельбам: Япония, судя по всему, быстро о них узнала и сообщила, что, по их мнению, в воздух поднялись ракеты. При нынешнем состоянии дел они передали эту информацию напрямую в Южную Корею.



Если ничего не изменится, то в ближайшие 90 дней их действия будут выглядеть также. Однако если эту проблему не решат, Сирил, то тогда этот обмен разведданными прекратится, а США, по сути, придётся взять на себя роль посредника: Японии придётся передавать данные США, США придётся спрашивать у Японии: «Можно мы это передадим Южной Корее»? И только после разрешения США смогут передать информацию Южной Корее. По мнению военных, это просто-напросто неэффективно, однако всё, судя по всему, идёт именно к такой развязке.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 24 августа 2019 года.