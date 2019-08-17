CNN: противники США набирают силу — но Трамп продолжает с ними любезничать

В то время как Иран и Северная Корея активно модернизируют свой ракетный арсенал, а Владимир Путин работает над новым оружием для сдерживания США, Дональд Трамп делает Ким Чен Ыну комплименты, порой прибегая к примирительной риторике, передаёт CNN. Как отмечают эксперты канала, такая ситуация во многом вызвана тем, что эти страны не получают от Вашингтона должного отпора.

На новых секретных кадрах видно, как Иран готовится запустить новую ракету уже на следующей неделе. По данным американских чиновников, иранцы считают, что она может вывести на орбиту мирный спутник. Однако в этой программе задействованы те же технологии, которые необходимы для функционирования межконтинентальной баллистической ракеты, которая в какой-то момент может быть использована для удара по США.

На этом снимке с коммерческих спутников, которые попали в распоряжение CNN, видна стартовая площадка и транспорт, имеющий отношение к запускам.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Иран… От него одни проблемы. Только проблемы.

Несколько американских чиновников из Минобороны и разведки утверждают, что Иран модифицирует все свои ракеты, улучшая их радиус действия и точность. Этим же занимается и Северная Корея. С мая Ким Чен Ын провёл шесть испытаний ракет малого радиуса действия, при этом некоторые из них улетали на более значительное расстояние, чем раньше.

Вместе с тем противники США видят, что американский лидер порой спонтанно прибегает к примирительной риторике.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Наши союзники пользуются нами куда активнее, чем наши противники.

Тем не менее военные противники США набирают силу и ведут себя всё более смело.

СЕДРИК ЛЕЙТОН, военный аналитик CNN: Они считают, что они могут безнаказанно производить оружейные системы и их испытывать.

Президент Трамп делает Киму комплименты.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я получил от Ким Чен Ына прекрасное письмо…

Однако эксперты по разведке сообщают CNN, что Пхеньян продолжает модифицировать свой арсенал ракет и пытается создать запас ядерного топлива. Владимир Путин же работает над новым оружием, чтобы держать США на расстоянии от Европы. Речь, в частности идёт, о ракете на ядерном двигателе, которая, судя по всему, недавно взорвалась, что привело к выбросу радиоактивных веществ. Китай же ведёт массированную кампанию по кибершпионажу, чтобы выкрадывать американские военные технологии.

СЕДРИК ЛЕЙТОН: Подобное происходит по той причине, что все эти соперники США не чувствуют никакого реального отпора со стороны администрации Трампа.

Вступающий в должность главы Объединённого комитета штабов и личный военный советник президента выступил с серьёзным предупреждением.

МАРК МАЙЛИ, вступающий в должность председателя Объединённого комитета штабов: Китай нас изучал. Они внимательно следили за нами во время первой и второй войн в Персидском заливе. Они изучали наш потенциал. Они хотят иметь возможность одержать над нами победу к середине века.

БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN в Пентагоне: Когда речь заходит о таких странах как Иран и Северная Корея, то они находятся под жёсткими санкциями. Так как же они получают всё необходимое для своих военных программ? Американские чиновники объясняют это тем, что обе эти страны проявляют большую активность на чёрном рынке и занимаются кибершпионажем.

Барбара Старр, CNN, Пентагон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 августа 2019 года.