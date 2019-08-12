Washington Times: эксперты объяснили, почему США утратили «гиперзвуковое господство»

Америка отстала от Китая и России в сфере гиперзвукового вооружения из-за того, что на протяжении многих лет она не уделяла достаточного внимания испытаниям и исследованиям. Кроме того, по мнению специалистов, развитие этой передовой технологии тормозится из-за существующих в стране структурных проблем, пишет The Washington Times.

США утратили господство в сфере гиперзвукового вооружения из-за неуклонного спада в исследованиях и экспериментах, который начался более десяти лет назад. Только сейчас страна начинает вновь полностью восстанавливать инвестиции в эту передовую технологию, чтобы нагнать своих «целеустремлённых, хорошо финансируемых противников», пишет The Washington Times со ссылкой на учёных и военные источники.

Представители Пентагона предупреждают, что Россия и Китай опережают США в гонке по созданию самых быстрых в мире самолётов и противорадиолокационных ракет. Поэтому американские университеты и лаборатории сталкиваются с серьёзными проблемами в зачастую утомительной исследовательской работе, имеющей решающее значение для национальной безопасности.

Для исследователей гиперзвуковых технологий в американском Университете Пёрдью было ясно уже давно, что США вскоре столкнутся с крупным глобальным вызовом. Они осознавали, что их работа будет иметь решающее значение для изменения ситуации.

«Я думаю, многие из нас понимали, к чему всё идёт. Пожалуй, ещё лет пять, десять назад», — отмечает доцент Школы аэронавтики и астронавтики при Университете Пёрдью Джозеф Джуэлл. Он входит в команду специалистов, работающих над гиперзвуковыми технологиями.

На одном из складов неподалёку от аэропорта Пёрдью находится аэродинамическая труба, строительство которой 20 лет назад профинансировала компания Boeing и ВВС США. Этот проект помогает исследователям изучить влияние турбулентности на транспортные средства, движущиеся на скорости в 6 Махов и выше, то есть скорости, которая рассматривается в качестве «главного военного приоритета» в Вашингтоне, Москве и Пекине. Примечательно, что этот комплекс — всего лишь один из множества проектов в университетах, государственных лабораториях и частных оборонных фирмах по всей Америке.

Как полагают аналитики, благодаря этим исследованиям выиграют все подразделения Вооружённых сил США и оборонно-промышленная база в целом. Гиперзвуковые технологии позволят создать «ракеты, которые будут более быстрыми и манёвренными, самолёты, способные летать с ранее невообразимой скоростью, оружие, которое грозит сделать существующие системы обороны устаревшими, и множество других замечательных усовершенствований».

«Это затронет все аспекты нашей деятельности», — уверен отставной генерал ВВС США Герберт Карлизл, который в настоящий момент является президентом и исполнительным директором Национальной ассоциации оборонной промышленности.

Именно эта организация спонсировала недавнюю конференцию в Пёрдью, основной темой которой стал гиперзвук. На мероприятие съехались специалисты по вооружению и учёные со всех концов страны. Их одновременно «переполнял энтузиазм и беспокойство», обращает внимание The Washington Times.

На фоне всевозрастающего интереса к гиперзвуковым технологиям со стороны СМИ и законодателей становится всё очевиднее, что американским военным предстоит проделать огромную работу, чтобы хотя бы нагнать своих оппонентов. «Это меня беспокоит. Я думаю, это беспокоит большинство людей», — признался Джуэлл.

По его словам, благодаря космической программе и значительным инвестициям в аэрокосмическую отрасль США добились «большого технического преимущества». В то же время за последние десять лет положение страны в этой области «ослабло и продолжает подтачиваться гораздо быстрее, чем раньше».

Это «ослабление» в гиперзвуковой сфере вызвано сочетанием двух факторов. Пока США сокращали объём исследований, финансирование и количество экспериментов в Китае и России резко возросли, рассуждают эксперты.

Издание напоминает, что в декабре прошлого года Россия испытала новый ракетный комплекс «Авангард». Президент Владимир Путин назвал оружие «неуязвимым для сегодняшних и для перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника» и объявил, что система вскоре поступит на вооружение российской армии.

Между тем американские специалисты приводят множество причин отставания США. Но особый акцент они делают на отсутствие испытаний гиперзвуковых летательных аппаратов, что создаёт «опасную брешь» в боевом потенциале страны.

«Напомню, что Соединённые Штаты запускали первый гиперзвуковой двигатель на интегрированном транспортном средстве в 2004 году. В 2010-м ВВС США выпустили первый, как я бы назвал, действующий гиперзвуковой двигатель — двигатель, который мог работать до тех пор, пока в него подавалось топливо», — отметил представитель Института военных исследований Марк Льюис.

«Последний полёт этого двигателя состоялся в 2013 году. Что ж, добро пожаловать в 2019 год! Итак, прошло шесть лет», — сказал он. «Нельзя добиться прогресса, если между вашими программами промежутки в десятки лет. Поэтому неудивительно, что наше положение оказалось оспоренным», — добавил Марк Льюис.

В Пентагоне не отрицают, что за последнее десятилетие нация отвлеклась от гиперзвука. Военные лидеры США с готовностью признают, что они не придерживались широкой стратегии, которой следовал Китай.

Для Минобороны США развитие гиперзвуковых технологий — приоритетная задача. Но американские законодатели предлагают Пентагону пойти ещё дальше и создать ведомство, которое будет заниматься исключительно гиперзвуком.

Оборонная промышленность добивается более тесного сотрудничества между профильными фирмами и научными кругами, чтобы быстрее получать более качественную продукцию. Но из-за структурных проблем США отстают от Китая и России.

Вертикальная административно-командная подконтрольная правительству система позволила Пекину двигаться быстрее в развитии гиперзвуковых технологий. В то же время американским военным, подрядчикам Пентагона и академическим учреждениям ещё только предстоит найти способ органично работать вместе для достижения общей цели, считают аналитики.

«Нам нужно научиться работать вместе. Правительству, промышленности и всем, с кем мы сотрудничаем, — подчеркнул профессор Университета Теннеси Джон Шмиссер, специализирующийся на аэрокосмических технологиях. — Если чего-то не хватает Соединённым Штатам, так это сильной вертикальной интеграции».