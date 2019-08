CounterPunch: взрыв на российском полигоне сигнализирует об опасности новой ядерной войны

Западные аналитики полагают, что недавний взрыв в России в ходе испытаний нового типа крылатых ракет с ядерной энергетической установкой демонстрирует «технологические слабые места» новой российской программы вооружений. На этом фоне в США продолжают звучать заявления о том, что для «защиты» от России и Китая американцам нужно ещё больше ядерного оружия. Однако новая гонка вооружений способна приблизить настоящую ядерную войну, в которой вряд ли кому-то повезёт уцелеть, предупреждает CounterPunch.

Во время испытаний нового типа крылатых ракет с ядерной энергетической установкой на полигоне неподалёку от Неноксы на севере России 8 августа произошёл взрыв, в результате которого несколько человек погибли, а в атмосфере произошёл кратковременный резкий скачок радиоактивного фона. Различные аналитики в США и Европе поспешили выступить с заявлениями, что этот инцидент может пролить свет на «технологические слабые места» новой российской программы вооружений, пишет CounterPunch. А уже на следующий день в The New York Times появилась обеспокоенная статья с призывом наращивать американский ядерный арсенал «для защиты» от России и Китая. Однако гораздо больше беспокойства сейчас должны вызывать пагубные последствия новой холодной войны и гонки вооружений, которая уже начинается между США и Россией, подчёркивает автор.



В феврале этого года администрация Трампа объявила о решении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который бывший американский посол в России Джон Хантсман назвал «одним из наиболее успешных договоров в истории», напоминает CounterPunch. Этот договор запрещал баллистические ракеты, крылатые ракеты и ракетные установки наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. Однако США обвинили Россию в нарушении условий этого договора и не захотели дожидаться, чтобы независимая группа международных инспекторов подтвердила обоснованность этих обвинений, отмечается в статье. Со своей стороны, Россия ранее также обвиняла США в нарушении этого договора, указывая на применение в военных целях беспилотных технологий и развёртывание пусковых ракетных установок в Румынии.



Кроме того, администрация Трампа на протяжении этого лета намекала и на то, что Вашингтон не станет ратифицировать Новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году. Новый договор об СНВ, подписанный администрацией Обамы в рамках её политики перезагрузки отношений с Россией в 2010 году, ограничил число развёрнутых стратегических ядерных боезарядов до 1550 единиц, а число развёрнутых и неразвёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 800 единиц, напоминает автор.



Между тем 9 августа, через день после взрыва на российском полигоне, газета The New York Times опубликовала статью Бретта Стивенса под заголовком «США нужно больше ядерного оружия». В этой статье фактически поддерживается позиция Джона Болтона, советника президента США по вопросам национальной безопасности, который «питает особую неприязнь к соглашениям по контролю над вооружениями», отмечает CounterPunch. Как пишет Стивенс, проблема с договорами по контролю над вооружениями заключается в том, что «плохие парни жульничают, а хорошие — нет, и зачастую мир понимает это слишком поздно». По его мнению, теперь Россия снова «жульничает», хотя никаких объективных доказательств обоснованности такого обвинения журналист не приводит, подчёркивается в статье.



Стандартом «эффективной политики» правительства Стивенс считает действия США при Джимми Картере и Рональде Рейгане, когда в ответ на развёртывание в конце 1970-х годов советских ядерных ракет средней дальности РСД-10, угрожавших военным объектам в Западной Европе, американцы развернули в Европе сотни ракет средней дальности «Першинг II» и крылатых ракет. По его мнению, сейчас американская администрация должна «отвечать на провокации России и Китая» аналогичными шагами по наращиванию своего военного потенциала и развёртыванием дополнительных систем вооружения. Однако если вспоминать о первой холодной войне, Советский Союз начал быстрыми темпами наращивать свой военный потенциал лишь после того, как к началу 1960-х годов США создали огромный арсенал ядерного оружия, насчитывавший более 22 тыс. боеголовок, подчёркивает CounterPunch. Это намного превосходило советский арсенал тех времён, вынуждая Москву «догонять» Америку.



Кроме того, Стивенс в своей статье рисует такую картину мира, в которой мир разделён между добром и злом, и изображает Россию и Китай «злодеями, угрожающими США». Однако нельзя сбрасывать со счетов, что в распоряжении США в настоящее время имеется в 15 раз больше зарубежных военных баз, а американские военные расходы превышают военные расходы России, Китая и ещё как минимум шести крупных стран, вместе взятых, подчёркивает автор.



Чтобы поддерживать международную безопасность, необходимо не наращивать арсеналы, а провести «срочную мобилизацию в поддержку режима контроля над вооружениями» — в духе движения за замораживание производства ядерного оружия конца 1980-х годов, полагает CounterPunch. Не случайно генерал Ли Батлер, командовавший ядерными войсками США в 1990-х годах, после своего ухода в отставку выступил с покаянным заявлением, в котором осудил «гротескно разрушительные военные планы» американцев и «спровоцированный ужасом ступор, который препятствовал рациональному мышлению, сделал ядерную войну мыслимой и породил избыточные арсеналы ядерного оружия» в период холодной войны. «Человечеству удалось завершить холодную войну и избежать ядерного холокоста только благодаря некой комбинации дипломатического искусства, слепой удачи и божественного вмешательства, которого в этой смеси, вероятно, оказалось больше всего», — признал Батлер. Поэтому вряд ли стоит вновь наращивать запасы ядерного оружия и проверять, повезёт ли человечеству остаться в живых после новой холодной войны, заключает автор.