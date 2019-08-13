«Нехорошо» — Трамп укорил Россию за взрыв во время ракетных испытаний в Белом море

«Загадочный взрыв» во время испытаний нового типа ракет на севере России вызвал опасения о загрязнении воздуха в районе полигона и за его пределами, и это «нехорошо», написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Президент отметил, что Москва испытывала ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», и заявил, что у США есть «подобные, но более продвинутые технологии».

Президент США Дональд Трамп осудил Россию за «загадочный взрыв» в Белом море у побережья села Нёнокса в Архангельской области. Американский лидер уверен, что инцидент произошёл во время испытания нового типа вооружений — межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», сообщает USA Today.

Как напоминает издание, взрыв произошёл в четверг. После него некоторые утверждали о скачке радиации в районе Северодвинска. По мнению экспертов по вооружениям, Россия испытывала новые ракеты с атомным реактором, которые должны стать неуязвимыми перед американскими системами ПРО.

В понедельник 12 августа Трамп написал в своём Twitter: «США многое для себя поняли после неудачного ракетного испытания и взрыва в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв во время испытания российской системы Skyfall* вызвал опасения относительно загрязнения воздуха в районе полигона и далеко за его пределами. Нехорошо!»

Американский президент не уточнил, что именно известно спецслужбам США о взрыве в России. USA Today отмечает, что некоторые сравнивают ЧП в Белом море и отсутствие подробных комментариев со стороны властей с реакцией Москвы на аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году, хотя недавний взрыв, по всей видимости, намного меньше по своим масштабам.



* Skyfall — так в классификации НАТО обозначается российская ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которая пока находится на стадии разработки (прим. ИноТВ).