FAZ: повод для гордости — в небо поднялся первый российский тяжёлый ударный беспилотник

Новый российский тяжёлый ударный беспилотник «Охотник» успешно прошёл первые лётные испытания, сообщает Frankfurter Allgemeine. В России это первая разработка такого типа. Большую часть задач боевой дрон сможет выполнять автономно, без участия оператора. Но за применение оружия будет отвечать наземный экипаж, рассказывает немецкое издание.
Эти кадры были опубликованы Министерством обороны России. На них показан полёт нового тяжёлого беспилотника «Охотник». По информации российского информационного агентства ТАСС, полёт прошёл 3 августа над территорией военной базы.
Дрон пробыл в воздухе 20 минут и достиг высоты полёта 600 метров, прежде чем совершил запланированную посадку. Это боевое техническое устройство — первый тяжёлый ударный беспилотник российского производства.
Его взлётный вес превышает 20 тонн, что является поводом для гордости. Размах крыла — 19 метров. В боевых условиях скорость дрона будет достигать 1000 км/ч, и большую часть задач он будет выполнять автономно, без вмешательства с земли. Но команду на применение оружия будет отдавать оператор.
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